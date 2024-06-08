Nurgül Yeşilçay nasıl zayıfladı? 15 kilo verdiren sırrını takipçileriyle paylaştı! "16-18 saat aç kalın..."

Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, son dönemlerde sosyal medya hesabından paylaştığı yemek videoları ile milyonlar tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak videolardaki zayıflığı gözlerden kaçmayan Nurgül Yeşilçay, konu hakkında açıklamada bulundu. Geçtiğimiz zamanlarda 30 günde 17 kilo verdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Yeşilçay, 2 yılda 15 kilo verdiğini paylaşmıştı. Şimdi ise Nurgül Yeşilçay sırrını takipçileriyle paylaştı.