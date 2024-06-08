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Survivor 2024 Seda Ocak aslen nereli? Herkes Karadenizli sanıyordu! Atakan, Nefise ve Ogeday ile sona kalan Seda Ocak...

Survivor 2024 All Star yarışmasında başarılı performansıyla adım adım finale giden Seda Ocak, özel hayatıyla milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Instagram'da 557 bin takipçisi bulunan Seda Ocak'ın kardeşinin Sema Aydemir olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyememişti. Şimdi ise herkesin Karadenizli sandığı Seda Ocak'ın memleketi hayrete düşürdü. İşte Survivor 2024 All Star'da Atakan, Nefise ve Ogeday ile sona kalan Seda Ocak'ın memleketi...

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Giriş Tarihi 08 Haziran 2024, 21:52 Güncelleme 08 Haziran 2024, 21:57
Survivor 2024 Seda Ocak aslen nereli? Herkes Karadenizli sanıyordu! Atakan, Nefise ve Ogeday ile sona kalan Seda Ocak... 1

Survivor 2024 All Star finale adım adım yaklaşırken, Seda, Atakan, Nefise ve Ogeday arasında kıyasıya mücadele devam ediyor.

Survivor 2024 Seda Ocak aslen nereli? Herkes Karadenizli sanıyordu! Atakan, Nefise ve Ogeday ile sona kalan Seda Ocak... 2

Instagram'da 557 bin takipçisi olan Seda Ocak, başarılı performansıyla dikkatleri üstüne çekti. Son olarak kardeşinin yine Survivor yarışmacısı Sema Aydemir olduğunu öğrenenler şaşkınlılarını gizleyememişti.

Survivor 2024 Seda Ocak aslen nereli? Herkes Karadenizli sanıyordu! Atakan, Nefise ve Ogeday ile sona kalan Seda Ocak... 3

Şimdi ise herkesin Karadenizli sandığı Seda Ocak'ın memleketi duyanları şoke etti.

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