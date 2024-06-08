Survivor 2024 Seda Ocak aslen nereli? Herkes Karadenizli sanıyordu! Atakan, Nefise ve Ogeday ile sona kalan Seda Ocak...

Survivor 2024 All Star yarışmasında başarılı performansıyla adım adım finale giden Seda Ocak, özel hayatıyla milyonlar tarafından araştırılmaya başlandı. Instagram'da 557 bin takipçisi bulunan Seda Ocak'ın kardeşinin Sema Aydemir olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyememişti. Şimdi ise herkesin Karadenizli sandığı Seda Ocak'ın memleketi hayrete düşürdü. İşte Survivor 2024 All Star'da Atakan, Nefise ve Ogeday ile sona kalan Seda Ocak'ın memleketi...