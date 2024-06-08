Merve Dizdar ve sevgilisi Cihan Ayger evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! 10 aydır aşk yaşıyorlardı...

Masumlar Apartmanı dizisi ile kariyerinin altın çağını yaşayan ve son olarak Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinde başarılı bir performans sergileyen Merve Dizdar, özel hayatında da mutlu bir dönem yaşıyor. Ünlü oyuncu, 3 senelik evliliğinin ardından yaklaşık 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile evleniyor. Ünlü oyuncunun düğün tarihi belli olurken çiftin mutlu gününe sadece aileler ve yakın arkadaşlarının katılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...