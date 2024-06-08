Merve Dizdar ve sevgilisi Cihan Ayger evleniyor! Düğün tarihi belli oldu! 10 aydır aşk yaşıyorlardı...

Masumlar Apartmanı dizisi ile kariyerinin altın çağını yaşayan ve son olarak Star TV'de yayınlanan "Ömer" dizisinde başarılı bir performans sergileyen Merve Dizdar, özel hayatında da mutlu bir dönem yaşıyor. Ünlü oyuncu, 3 senelik evliliğinin ardından yaklaşık 10 aydır birlikte olduğu Cihan Ayger ile evleniyor. Ünlü oyuncunun düğün tarihi belli olurken çiftin mutlu gününe sadece aileler ve yakın arkadaşlarının katılabileceği öğrenildi. İşte detaylar...
Masumlar Apartmanı dizisinde kariyerinin altın çağını yaşayan Merve Dizdar, oyunculuk performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Merve Dizdar son olarak 2018 yılında evlendiği kendisi gibi oyuncu eşinden 2021 yılında boşanmıştı.
Boşanma haberleri hakkında konuşan Merve Dizdar aldatma olmadığını,
"Ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle rica ederim. Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne ben birbirimizi aldatmadık, yasak aşk yaşamadık kimseyle, sadece bitti… Rica ediyorum."
sözleriyle anlatmıştı.