Nur Yerlitaş'tan şok eden açıklama: Milyonlar verseler... Nur Yerlitaş son haliyle hayranlarını sevindirdi!
Nur Yerlitaş, art arda geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. 1.5 ay önce ikinci kez ameliyat olan ünlü modacı, 3 yıl önce bıraktığı ekranlara bir daha asla dönmeyeceğini, hastalığı süresince 30 ünlü kişiyi hayatından çıkardığını söyledi. Şu an radyoterapiye devam eden Nur Yerlitaş son halini Instagram hesabından paylaştı. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son hali ve şaşırtan açıklamaları!
Ünlü modacı Nur Yerlitaş, 2018 yılından bu yana yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiriyordu. Ağustos 2018'de beyin ameliyatı olan Yerlitaş 1.5 ay önce ikinci kez operasyon geçirdi. Radyoterapiye devam eden Nur Yerlitaş 2016'da bıraktığı ekranlara bir daha asla dönmeyeceğini, hastalığı süresince 30 ünlü kişiyi hayatından çıkardığını söyledi. Yerlitaş'ın sosyal medyaya yansıyan son hali ise şaşırttı. İşte ünlülerin yıllar içindeki değişimleri!