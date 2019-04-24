Nur Yerlitaş'tan şok eden açıklama: Milyonlar verseler... Nur Yerlitaş son haliyle hayranlarını sevindirdi!

Nur Yerlitaş, art arda geçirdiği sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve beyninde tümör olduğu tespit edilmişti. 1.5 ay önce ikinci kez ameliyat olan ünlü modacı, 3 yıl önce bıraktığı ekranlara bir daha asla dönmeyeceğini, hastalığı süresince 30 ünlü kişiyi hayatından çıkardığını söyledi. Şu an radyoterapiye devam eden Nur Yerlitaş son halini Instagram hesabından paylaştı. İşte ünlü modacı Nur Yerlitaş'ın son hali ve şaşırtan açıklamaları!

24.04.2019 12:05 - Son Güncelleme: 24.04.2019 12:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





