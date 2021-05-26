Nisa Bölükbaşı’ndan Barış Murat Yağcı’ya tokat gibi cevap! “Küçük insanlar konuşur” dedi çektiği video olay oldu
Nisa Bölükbaşı'ndan Barış Murat Yağcı'ya tokat gibi cevap! Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündem olmuştu. Bölükbaşı sosyal medya hesabında ayrılık açıklaması yapmıştı. Ancak Barış Murat Yağcı, Bölükbaşı'nın açıklamasının ardından "Ayrılmadık" demişti. Yağcı, bugün verdiği röportajda ise ayrıldıklarını doğrulayarak "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı" dedi. Nisa Bölükbaşı'ndan da yanıt gecikmedi. İşte Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medyada olay olan o yanıtı…
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı, Survivor sonrası sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başladı. Yarışmada birbirlerine tahammül edemeyen ikilini sürpriz aşkı herkesi şaşırtırken ünlü çiften ayrılık haberi geldi.
Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı cevap videosu |TIKLA İZLE
Nisa Bölükbaşı, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak Barış Murat Yağcı ile ayrıldıklarını duyurdu. Ancak daha sonra bir radyo programına konuk olan Barış Murat Yağcı ayrılık iddialarını yalanladı. Ayrılığı yalanlayan Yağcı, Bölükbaşı ile ilişkisinin bitmediğini, gözlerden uzak, seviyeli bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Ünlü oyuncu, bugün verdiği röportajda ise ayrılık haberlerini doğruladı. Yağcı, "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı. İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum" dedi.
NE OLMUŞTU?
Barış Murat Yağcı, "İlişkiniz neden bitti?" sorusunu şöyle cevaplamıştı: "Şiddetli geçimsizlik (gülüyor). İlişkim hakkında konuşmak istemiyorum. Bitti gitti. Bir de Nisa'nın kararlarıyla ve hayatına girecek, onu yönlendirecek insanlarla hayatına devam etmesini ve mutlu olmasını temenni ediyorum"