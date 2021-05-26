Haberler Video Magazin Videoları Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı cevap: Küçük insanlar konuşur | VİDEO İZLE

Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı cevap: Küçük insanlar konuşur | VİDEO İZLE

Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı cevap: Küçük insanlar konuşur | VİDEO İZLE
26.05.2021 21:51
Ana Sayfa 00:31
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç...
Ana Sayfa 00:08
Nisa Bölükbaşı, eski aşkı...
Ana Sayfa 00:09
Afrin’de bombalı araç...
Ana Sayfa 01:35
Koronavirüste son durum
Ana Sayfa 06:27
Esra Erol'da Mükrem amcanın...
Ana Sayfa 02:08
Barış Murat Yağcı’dan Nisa...
Ana Sayfa 00:53
Bu önlemler boşa değil
Ana Sayfa 12:55
Başkan Erdoğan Bu video ile...
Ana Sayfa 00:23
Mali'den ilan-ı aşk! 36 yaş...
Ana Sayfa 02:00
''Sinsi operasyonları akamete...
Ana Sayfa 03:20
Altında yükseliş sürecek mi?
Ana Sayfa 02:08
BioNTech aşılarını taşıyan...

Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı cevap! Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündem olmuştu. Bölükbaşı sosyal medya hesabında ayrılık açıklaması yapmıştı. Ancak Barış Murat Yağcı, Bölükbaşı'nın açıklamasının ardından "Ayrılmadık" demişti. Yağcı, bugün verdiği röportajda ise ayrıldıklarını doğrulayarak "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı" dedi. Nisa Bölükbaşı'ndan da yanıt gecikmedi. İşte Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medyada olay olan o yanıtı…


Magazin Videoları