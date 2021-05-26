Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı cevap: Küçük insanlar konuşur | VİDEO İZLE

Nisa Bölükbaşı, eski aşkı Barış Murat Yağcı cevap! Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı ile Barış Murat Yağcı, geçtiğimiz günlerde ayrılık haberleriyle gündem olmuştu. Bölükbaşı sosyal medya hesabında ayrılık açıklaması yapmıştı. Ancak Barış Murat Yağcı, Bölükbaşı'nın açıklamasının ardından "Ayrılmadık" demişti. Yağcı, bugün verdiği röportajda ise ayrıldıklarını doğrulayarak "Bir daha barışmam. Kapı çok kapalı, çilingir de açamaz o kapıyı" dedi. Nisa Bölükbaşı'ndan da yanıt gecikmedi. İşte Nisa Bölükbaşı'nın sosyal medyada olay olan o yanıtı…