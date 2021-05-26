Ümit Erdim pilot oldu! Teknede yakalanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u uçurdu o görüntüler çok konuşuldu
Ümit Erdim pilot oldu! Teknede yakalanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u uçurdu… Aldığı eğitimin ardından pilot olan ünlü oyuncu Ümit Erdim'in ilk yolcuları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç oldu. Şimdilerde Ege tatilinde olan ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son olarak teknede samimi bir şekilde görüntülenmişti. Basına yansıyan görüntülerle çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Ümit Erdim ile yaşadıkları uçuş deneyimiyle gündeme geldi. İşte detaylar…
26.05.2021 22:30
- Son Güncelleme: 26.05.2021 22:44
Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz yılın son aşk bombasını patlattı. Adları daha önce de aşk yaşadıkları iddiasına karışan ikili, yeni yıla Çeşme'de birlikte girince yakayı ele verdi.
Sonrasında aşklarını itiraf eden ünlü çiftin ilişkileri çeşitli iddialarla gölgelendi. Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'un eski sevgilileri Yağmur Tanrısevsin ve Zeynep Koçak ile arkadaş olması tepkilere yol açtı.
Hatta Oğuzhan Koç'un Yağmur Tanrısevsin'i Demet Özdemir için terk ettiği öne sürüldü. İhanet iddialarını net bir dille yalanlayan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ise bir süre sonra dedikodulara kulak tıkadı.
İlişkilerine tam gaz devam eden ünlü çift, "Doğduğun Ev Kaderindir" sona erince de bir tekne kiralayıp Ege sahillerini gezmeye başladı. Magazincilere de bol bol malzeme veren Özdemir ile Koç, son olarak teknede görüntülendi.
Attıkları her adımla çok konuşulan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç, şimdi ise Uzun süredir pilot olmak için eğitim alan Ümit Erdim ile yaşadıkları uçuş deneyimiyle gündem oldu.