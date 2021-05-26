Ümit Erdim pilot oldu! Teknede yakalanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’u uçurdu o görüntüler çok konuşuldu

Ümit Erdim pilot oldu! Teknede yakalanan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'u uçurdu… Aldığı eğitimin ardından pilot olan ünlü oyuncu Ümit Erdim'in ilk yolcuları Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç oldu. Şimdilerde Ege tatilinde olan ve sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla gündemden düşmeyen Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, son olarak teknede samimi bir şekilde görüntülenmişti. Basına yansıyan görüntülerle çok konuşulan ünlü çift, şimdi ise Ümit Erdim ile yaşadıkları uçuş deneyimiyle gündeme geldi. İşte detaylar…

26.05.2021 22:30 - Son Güncelleme: 26.05.2021 22:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





