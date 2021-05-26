Emel Müftüoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar! “Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim” dedi itirafları peş peşe sıraladı
Emel Müftüoğlu'ndan çarpıcı açıklamalar! "Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim" itirafları peş peşe sıraladı… Bir YouTube kanalına konuk olan Emel Müftüoğlu, 1994 yılında çektiği kliple ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İki kadının el ele yanak yanak görüntülerinin yer aldığı 'Korkuyorum' klibi hakkında konuşan Müftüoğlu, olayın perde arkasını anlattı. Ünlü şarkıcının açıklamaları kısa sürede sosyal medyaya damga vurdu. İşte Emel Müftüoğlu'nun o açıklamaları…
26.05.2021 20:34
- Son Güncelleme: 26.05.2021 20:34
Şarkıcı Emel Müftüoğlu, 1994 yılında çektiği, senaryo gereği birbirine aşık iki kadının el ele yanak yanak görüntülerinin yer aldığı 'Korkuyorum' klibi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.
Armağan Çağlayan'ın sorularını cevaplayan Emel Müftüoğlu, yıllar sonra şu itirafta bulundu: "Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur...
Yıllar geçti, yıllar geçti ve hiç bitmedi. İlk montajı izlerken yönetmene 'Bu çok yanlış anlaşılır' dedim. O da 'Anlaşılacaksa anlaşılsın, o patlatacak işi zaten' dedi...
Şarkının hikayesini anlatsam, burada herkes düşer bayılır. Ban sana (Armağan Çağlayan) sonra anlatacağım, inanamayacaksın. Evrenin nasıl bir sistemle çalıştığını, nasıl böyle şeyler olduğuna hiç inanamayacaksın...
Şu anda anlatmak istemiyorum. Çünkü çok özel bir şey. Tahmin bile edemezsin. Harun (Kolçak) yaşıyor olsaydı iznini alıp anlatmak isterdim. Nurlar içinde yatsın, aramızda olmadığı için gıyabında böyle bir şeyi anlatamam"