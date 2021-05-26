Emel Müftüoğlu’ndan çarpıcı açıklamalar! “Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim” dedi itirafları peş peşe sıraladı

Armağan Çağlayan'ın sorularını cevaplayan Emel Müftüoğlu, yıllar sonra şu itirafta bulundu: "Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur...