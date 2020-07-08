Nilperi Şahinkaya toz pembe bikinisiyle sosyal medyayı salladı! 'Adı gibi Nil perisi'
Nilperi Şahinkaya, bikinili fotoğrafları ile sosyal medya gündemine damga vurdu. Kerem Bürsin'in yakın arkadaşı oyuncu Nilperi Şahinkaya, pembe bikinili fotoğraflarını, "Bu bir aşk şarkısı değil" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede rekor beğeni alan Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi. İşte 32 yaşındaki oyuncu Nilperi Şahinkaya ve ünlülerin 2020 yaz tatilinden fotoğraflar...
Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bikinili fotoğrafları ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Toz pembe simli bikini tercih eden 32 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, fotoğraflarına, "Bu bir aşk şarkısı değil" notunu düştü. Güneşin tadını çıkartan Şahinkaya'nın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Ünlü oyuncu bir süredir heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşıyor.