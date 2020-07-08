Nilperi Şahinkaya toz pembe bikinisiyle sosyal medyayı salladı! 'Adı gibi Nil perisi'

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, bikinili fotoğrafları ile sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Toz pembe simli bikini tercih eden 32 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, fotoğraflarına, "Bu bir aşk şarkısı değil" notunu düştü. Güneşin tadını çıkartan Şahinkaya'nın paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Ünlü oyuncu bir süredir heykeltraş Emre Yusufi ile aşk yaşıyor.

NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN SEVGİLİSİ KİM? - TIKLA