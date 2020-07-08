Hande Erçel'in estetiksiz hallerinin görüntüleri yeniden gündemde! Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel...
26 yaşındaki Hande Erçel son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri... Gerek şarkıcı Murat Dalkılıç ile yaşadığı aşkla, gerek reklam filmlerinden aldığı dudak uçuklatan ücretle, gerekse sosyal medyada yaptığı paylaşımlarıyla çok konuşulan Hande Erçel'in estetiksiz ve kilolu hallerinin görüntüleri yine sosyal medyanın gündemine düştü. Şu sıralara vaktini ablası Gamze Erçel'in sevimli kızı Aylin Mavi ile geçiren Hande Erçel'in yıllar içerisinde kendinde yaptığı değişiklik örnek niteliğinde. Özellikle verdiği kilolarla fit bir görünüme kavuşan Hande Erçel'in estetik operasyonlarla da yüzünde değişikli yaptığı görülüyor. İşte başta Hande Erçel olmak üzere sizin için derlediğimiz ünlülerin estetikle gelen değişimleri.
08.07.2020 14:56
- Son Güncelleme: 08.07.2020 14:56
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.
O gün bugündür hayatımızda olan Hande Erçel'in eski hali sizi şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin değişimleri.
DİĞER GALERİLER