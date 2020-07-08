Hande Erçel'in estetiksiz hallerinin görüntüleri yeniden gündemde! Murat Dalkılıç'ın sevgilisi Hande Erçel...

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Geleneksel Türk Sanatları Bölümü'nde eğitimini sürdüren Hande Erçel, 2012 yılında Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de düzenlenen Miss Civilization of the World adlı yarışmada ikinci olmuştur.

O gün bugündür hayatımızda olan Hande Erçel'in eski hali sizi şaşırtacak. İşte başta Hande Erçel olmak üzere ünlülerin değişimleri.