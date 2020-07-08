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Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan ekranlara dönüyor!

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer alma ihtimali geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü. Ancak Düzyatan hayranlarını kısmen üzen bir gelişme yaşandı. Kuruluş Osman'da rol alması beklenen Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'un yayınlandığı TRT ile görüşme aşamasında... TRT 1'in yeni dizisi 'Barbaros' da Hayreddin Paşa'nın ağabeyi 'Oruç Reis'i canlandıracak olan Çağatay Ulusoy'un ayrılmasının ardından Engin Altan Düzyatan'a da teklif gitti gitmesine ama Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan bu teklife ne cevap verdi? İşte detaylar...

08.07.2020 13:46 - Son Güncelleme: 08.07.2020 13:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





