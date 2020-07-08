Diriliş Ertuğrul'dan Kuruluş Osman'a geçmesi bekleniyordu! Engin Altan Düzyatan ekranlara dönüyor!
Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine hayat veren başarılı oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'da yer alma ihtimali geçtiğimiz günlerde gündeme bomba gibi düştü. Ancak Düzyatan hayranlarını kısmen üzen bir gelişme yaşandı. Kuruluş Osman'da rol alması beklenen Engin Altan Düzyatan, Diriliş Ertuğrul'un yayınlandığı TRT ile görüşme aşamasında... TRT 1'in yeni dizisi 'Barbaros' da Hayreddin Paşa'nın ağabeyi 'Oruç Reis'i canlandıracak olan Çağatay Ulusoy'un ayrılmasının ardından Engin Altan Düzyatan'a da teklif gitti gitmesine ama Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan bu teklife ne cevap verdi? İşte detaylar...
Barbaros dizi projesinde çalışma takviminin aksamasından ötürü Çağatay Ulusoy'un ayrılma kararı almasını ardından yerine Engin Altan Düzyatan'ın rol üstleneceğine dair iddialar bomba gibi düştü. Çok uzun bir zamandır Kuruluş Osman dizisine beklenen Engin Altan Düzyatan'ın TRT1'de ekrana gelecek Barbaros dizisinin yapımcısı ile görüştüğü iddia edildi.
BARBAROS DİZİSİ KONUSU
ES yapım Payitaht dizisinden sonra yeniden bir tarihi dizi ekranlara getirecek. Dizi Barbaros isminde olacak. Kaptan-ı Derya ismiyle bilinen Barbaros Hayrettin Paşa'nın inanılmaz maceralarını anlatacak. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri ertelendi. Ancak farklı bir aksilik çıkmadığı taktirde dizini çekimlerine Temmuz aylarında başlanabileceği söylendi. Kuruluş Osman'a rakip olarak görülen dizinin senaryosunu Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur ve Oğuz Ayaz yazacak. Yönetmen koltuğuna ise Taylan Biraderler oturacak. Güçlü bir prodüksiyonla hazırlanan dizinin oyuncu kadrosu tamamen kesinleşmedi.