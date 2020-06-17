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Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine bakın! Görücüye çıkan Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi de meğer ünlüymüş

Kerem Bürsin ile olan yakın arkadaşlığıyla bilinen Nilperi Şahinkaya, yalnızca oyunculuğu ile değil güzelliği ile de göz dolduruyor. Instagram paylaşımları ile dikkat çeken Nilperi Şahinkaya, sevgilisi ile Bebek'te görüntülendi. Sevgilisi Emre Yusufi'nin ailesi ile tanıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, "Ben onun ailesi ile tanıştım o da benim ailemle internet üzerinden tanıştı. Babam çünkü yurt dışında yaşıyor, güzel gidiyor ilişkimiz her şey yolunda " dedi. İşte Nilperi Şahinkaya'nın kendisi gibi ünlü olan sevgilisi...

17.06.2020 13:54 - Son Güncelleme: 17.06.2020 14:19
Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine bakın! Görücüye çıkan Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi de meğer ünlüymüş

Geçtiğimiz günlerde havuz başından verdiği pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu Şahinkaya, görücüye çıktı. Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Şahinkaya, "Kısa bir tatil yapalım dedik kimse yokken Alaçatı yaptık. Güzeldi dinlendim"dedi.Pandemi döneminde evinde vakit geçiren Nilperi Şahinkaya muhabirlerin, "Pandemi sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Güzel geçti evde oturdum dinlenmiş oldum benim için tatil gibi oldu. Evi de çok özlemiştim" diyerek cevap verdi.

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Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine bakın! Görücüye çıkan Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi de meğer ünlüymüş

AİLELER TANIŞTI

Sevgilisi Emre Yusufi'nin ailesi ile tanıştığını söyleyen Nilperi Şahinkaya, "Ben onun ailesi ile tanıştım o da benim ailemle internet üzerinden tanıştı. Babam çünkü yurt dışında yaşıyor, güzel gidiyor ilişkimiz her şey yolunda " dedikten sonra çift evlerinin yolunu tuttu.

Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine bakın! Görücüye çıkan Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi de meğer ünlüymüş

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