Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine bakın! Görücüye çıkan Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisi de meğer ünlüymüş

Geçtiğimiz günlerde havuz başından verdiği pozlarla dikkat çeken güzel oyuncu Şahinkaya, görücüye çıktı. Nilperi Şahinkaya, heykeltıraş sevgilisi Emre Yusufi ile Bebek'te objektiflere yansıdı. Şahinkaya, "Kısa bir tatil yapalım dedik kimse yokken Alaçatı yaptık. Güzeldi dinlendim"dedi.Pandemi döneminde evinde vakit geçiren Nilperi Şahinkaya muhabirlerin, "Pandemi sizin için nasıl geçti?" sorusuna, "Güzel geçti evde oturdum dinlenmiş oldum benim için tatil gibi oldu. Evi de çok özlemiştim" diyerek cevap verdi.