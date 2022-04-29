Nilgün Belgün’ün eski eşi bakın kim çıktı! Duyan inanamadı meğer kendisinden de ünlü o oyuncudan boyu kadar kızı varmış...
Nilgün Belgün'ün eski eşi bakın kim! Ünlü oyuncu Nilgün Belgün, Uğur Aslan'ın sunumu ile ekrana gelen Afara'nın bu haftaki konukları arasında yerini aldı. 18 Mart 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelen sanatçının hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Belgün'ün özellikle aşk hayatı merak edildi. Henüz 19 yaşındayken ilk evliliğini yapan Belgün'ün kendisi gibi oyuncu olan eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan Belgün'ün ilk evliliğinden dünyaya gelen güzeller güzeli kızını görenler ise hayran kaldı. Bakın Nilgün Belgün'ün eski eşi kimmiş...
29.04.2022 22:02 - Son Güncelleme: 29.04.2022 22:02
Afara adlı eğlence programına konuk olan Nilgün Belgün'ün hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.