Nihat Doğan’ın 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan'ın son haline bakın! Kazağını kaldırıp gösterdi! Bahar Candan’ın annesiyle kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti...
Nihat Doğan, 5 milyon lira harcayıp açtığı ve zarara uğradığı için kapattığı güzellik merkezinin marka sahibi Sevim Alan'la birbirine girdi. Karşılıklı hakaretlerin edildiği kavgada Nihat Doğan ve Bahar Candan'ın annesi Umut Candan'ın kuliste cinsel ilişkiye girdiği iddia edildi. Söz konusu iddianın ardından Doğan'ın hamile eşi Arzu Doğan'ın evi terk ettiği öne sürüldü. Söz konusu iddialara fotoğraflı yanıt veren ünlü çiftten Arzu Doğan, bu kez son haliyle gündeme geldi. 8,5 aylık hamile olan Arzu Doğan, kazağını kaldırıp büyüyen karnını sosyal medyada paylaştı.
Açıklamalarıyla sık sık magazin basınının gündemde yer alan Nihat Doğan, geçen Ağustos ayında yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu sevgilisi Arezoo Gharlar ile evlendi.
Düğünden kısa bir süre sonra ise Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın (Arezoo Gharlar) hamile olduğu ortaya çıktı.
Arzu Doğan'ın hamilelik haberinin ardından düğünü erkene aldıklarını açıklayan şarkıcı, "Dini nikâhımız yapılmıştı, düğün yapacağımız esnada amcamın hanımını kaybettik. Bu nedenle düğünü ertelemiştik. Ama eşimin bebek beklemesi nedeniyle şimdi resmi nikâhı kıydık" dedi.
Nihat Doğan, geçen günlerde ise ağızları açık bırakan bir iddiayla magazin gündeminde yer aldı. Ataköy'de bir güzellik merkezi devralan ünlü türkücü Nihat Doğan marka sahibi Sevim Alan ile karşı karşıya geldi.