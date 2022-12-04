Nihat Doğan’ın 8,5 aylık hamile eşi Arzu Doğan’ın son haline bakın! Kazağını kaldırıp gösterdi! Bahar Candan’ın annesiyle kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti...

Şarkıcı, düğün fotoğraflarını Instagram hesabından şu sözlerle paylaştı: "Sen, bana Allah'ın verdiği bir ödülsün. Sen bana cennetten bir gülsün, gülücüksün. Hoşgeldin hayatıma. Sonsuza kadar birlikte yaşamak yaşlanmak dileğiyle dünyam benim. Bir maşallahınızı alalım"