3 ay önce evlenen yeni gelin Demet Özdemir sosyal medyanın gündeminde! Hem değişimi hem tarzı olay oldu! Gören tanıyamadı...
Şarkıcı Oğuzhan Koç ile üç ay önce nikah masasına oturan oyuncu Demet Özdemir, Vogue Türkiye için kamera karşısına geçti. Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla rol alan oyuncunun iddialı imajını ve tarzını görenler tanımakta zorladı. Kısa sürede gündem olan ünlü oyuncu, sosyal medyaya damga vurdu. İşte Demet Özdemir'in sosyal medyada gündem olan pozları...
04.12.2022 20:27 - Son Güncelleme: 04.12.2022 20:27
Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir gibi yapımlarla rol alan Demet Özdemir, kariyeri kadar özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Özdemir, bir süredir birlikte olduğu şarkıcı Oğuzhan Koç ile üç ay önce görkemli bir düğünle dünyaevine girdi.