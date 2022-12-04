42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü
Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturan Petek Dinçöz, 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'la da 16 Ağustos 2022'de dünayevine giren şarkıcı, bu akşam eşiyle bir ödül törenine katıldı. Gece için kırmızı bir elbise tercih eden şarkıcının iddialı kıyafeti kısa sürede gündem oldu. Sırt ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle gecede boy gösteren Dinçöz, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Petek Dinçöz'ün vücudunu saran elbiseis ile yaptığı o paylaşımlar...
04.12.2022 22:01 - Son Güncelleme: 04.12.2022 23:01
1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, 2 yıl eğitim görüp 1999'da yine aynı yarışmada Basın Güzeli seçildi.
Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı, Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturdu.
Bu evlilikten İrfan Aslan adında bir evliliği olan Dinçöz, Serkan Kodaloğlu'ndan 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.