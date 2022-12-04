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Haberler Magazin 42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturan Petek Dinçöz, 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı. Çocukluk aşkı Nida Büyükbayrakdar'la da 16 Ağustos 2022'de dünayevine giren şarkıcı, bu akşam eşiyle bir ödül törenine katıldı. Gece için kırmızı bir elbise tercih eden şarkıcının iddialı kıyafeti kısa sürede gündem oldu. Sırt ve derin göğüs dekolteli elbisesiyle gecede boy gösteren Dinçöz, sosyal medyayı ikiye böldü. İşte Petek Dinçöz'ün vücudunu saran elbiseis ile yaptığı o paylaşımlar...

takvim.com.tr
04.12.2022 22:01 - Son Güncelleme: 04.12.2022 23:01
42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

1997 yılında katıldığı Kıbrıs Güzellik Yarışması'nda ikinci olan ve Atilla Kaplakarslan tarafından keşfedilen Petek Dinçöz, 2 yıl eğitim görüp 1999'da yine aynı yarışmada Basın Güzeli seçildi.

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42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

Yakaladığı bu başarının ardından dizi teklifleri alan Dinçöz, Temmuz 1998'de başlayan Sırılsıklam adlı dizide Eylül 1999'da 2. sezonda başrolü oynayarak dahil oldu.

42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

İlerleyen zamanlarda oyunculuk kariyerine şarkıcılık ve sunuculuğu da ekleyen Dinçöz, Sandım Ki, Frekans, Bende Kaldı gibi şarkılarıyla hafızalara kazındı.

42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

Kariyeri kadar özel hayatıyla da konuşulan ünlü şarkıcı, Serkan Kodaloğlu ile 2014 yılında nikah masasına oturdu.

42 yaşındaki Petek Dinçöz kırmızılar içinde paylaştı! Dekoltede sınır tanımadı! Sütyensiz giydiği elbisesiyle sosyal medyayı ikiye böldü

Bu evlilikten İrfan Aslan adında bir evliliği olan Dinçöz, Serkan Kodaloğlu'ndan 15 Mart 2022 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

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