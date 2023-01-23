Nihat Doğan yeniden sahalara döndü! 'Bahar Candan'ın annesiyle kuliste ilişkiye girdi' denilmişti: "Sağda solda vurduracağım diyormuşsun..."
Nihat Doğan yeniden sahalara döndü! 'Bahar Candan'ın annesiyle kuliste ilişkiye girdi' , '5 milyon TL harcadığı güzellik merkezi zarar etti' iddialarıyla gündemden düşmeyen Nihat Doğan, oğlunu kucağına alınca bir süre bu iddialardan uzak kalmıştı. Ancak geri dönen Nihat Doğan Instagram paylaşımlarında açtı ağzını yumdu gözünü.
"SAĞDA SOLDA VURDURACAĞIM DİYORMUŞSUN..."
Nihat Doğan yeniden sahalara döndü! 'Bahar Candan'ın annesiyle kuliste ilişkiye girdi' denilmişti...
Sunduğu programda sitem eden Seyhan Soylu "Ben mi dedim adama Sevim'e aşık ol! Beş kuruş para vermeden imza attı seninle bir lira vermeden neden reklamı yapılacak birlikte bir hayata yürüyorsunuz diye. Günde 20 bin kazansa 100 bin eder. Böyle bir imkan tanımışız ama hakaret edip anneme küfür etmesi sana beni kızdırdı" dedi.
'EVDEN SÜTYEN DON ÇIKIYOR'
5 milyon zarar ettiği söylenen Nihat Doğan hakkında Seyhan Soylu konuşmasının devamında "Kadın markayı bana verdi, 1.5 trilyon ödedim. Adam ne para verdi ne çalıştı. Parası yoktu Nihat'ın ben araya girdim. Sevim ona borç veriyor ev tutuyor. Sonra Sevim'le yuva kuracaklar ya eve gidiyor, o arada bir bakıyor evden sütyen-don çıkıyor. Karının tanga donunu bana attı Sevim" dedi.
NİHAT DOĞAN'DAN MESAJ
Soylu Sevim Alan'ın Nihat Doğan'dan ayrılmak için üstüne para verdiğini de açıklayarak "Nihat ve Sevim anlaşma yaptılar, kadın bir sürü paralar vermişti, 13 trilyon verirse ben çıkarım diyor" dedi. Nihat Doğan ise canlı yayına mesaj atarak Oturup dedikodu yapmaya vaktim yok. Bana sözleşme gereği borcunu ödesin yoksa cevap hakkımı kullanacağım" dedi.