Survivor'dan diskalifiye olan Berdan Mardini bu gerçekle şaşırttı! Herkes bambaşka sanıyordu ama bakın aslen nereli
Survivor 2023'te yaprak dökümü... Sezona büyük iddia ve umutlarl başlayan Survivor 2023 hem beklenen reytinglerin altında kaldı hem de patır patır dökülmeye başladı. Yarışmada kendisinden büyük beklentileri rağmen ünlü türkücü Berdan Mardini yarışmadan kendi isteğiyle ayrıldı. Berdan Mardini, ayrılık sonrası günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlar nereli olduğunu duyunca şaşırdı. İşte başta Berdan Mardini olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.
23.01.2023 09:37 - Son Güncelleme: 23.01.2023 09:37
Bir süredir oyunlarda neden yer almadığı merak konusu olan Berdan Mardini'nin sağlık sorunları nedeniyle Survivor'a devam edemeyeceği açıklandı. Acun Ilıcalı, yarışmacıya devam etmek isteyip istemediğinin sorulduğunu ve Berdan Mardini'nin gitmek istediğini söyledi.
Seçkin Piriler ise Survivor'dan kendi isteğiyle ayrıldı. Piriler, ada şartlarının kendisini çok zorladığını ve devam etmek istemediğini açıkladı. Bunun üzerine Piriler eleme gecesinde oy kullanamadı ve kendisine de oy atılamadı.
Hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu memleketi oldu. İşte başta Berdan Mardini olmak üzere ünlülerin merak edilen memleketleri.