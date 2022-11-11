Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'ın oğlu olacak! Apar topar evlenmişlerdi karnı burnunda poz geldi: "Bayağı eli kulağında bebeğin"
Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'ın oğlu olacak! Apar topar evlenmişlerdi karnı burnunda poz geldi, sosyal medya Nihat Doğan ve eşini konuştu. Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ani gelişen evlilik kararının nedeni de böylece belli olmuştu. Asansörde fotoğraf çekilen Nihat Doğan ve eşinden gelen kare dikkat çekti, görenler "Bayağı eli kulağında bebeğin" yorumları yaptı.
"BAYAĞI ELİ KULAĞINDA BEBEĞİN"
Nihat Doğan ve eşi Arzu Doğan'ın oğlu olacak! Apar topar evlenmişlerdi karnı burnunda poz geldi.
Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.