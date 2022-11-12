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Aydemir Akbaş'ın cinsel içerikli film açıklaması olay 'eşim erkeksin yapacaksın dedi uçkurun...' Ortalık yine karışacak

İlk kez 1964 yılında nikah masasına oturan Aydemir Akbaş 3 kez Beyhan Benek'le evlendi. 85 yaşındaki usta oyuncu verdiği bir röportajda, "Eğer Beyhan ile evlenmeseydim nikah masasına oturmak isteyeceğim kişi kesinlikle Nebahat Çehre olurdu" sözleri ile dikkat çekmişti. Geçtiğimiz günlerde de 2. Sayfa programına konuk olan Aydemir Akbaş "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle gündeme bomba gibi düşmüştü. Aylar sonra Aydemir Akbaş yine yaptı yapacağını.

12.11.2022 08:51 - Son Güncelleme: 12.11.2022 08:55
Aydemir Akbaş’ın cinsel içerikli film açıklaması olay ’eşim erkeksin yapacaksın dedi uçkurun...’ Ortalık yine karışacak

1964 yılında nikah masasına oturduğu meslektaşı Beyhan Benek ile iki kez boşanıp, üç kez evlenen Aydemir Akbaş, "Eşim Beyhan olmazsa 20'lik alırım. Lazımsa neden almayayım. Genç biriyle evlensem 86 yaşında hayata bağlanırım" sözleriyle tepki çekmişti.

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Aydemir Akbaş’ın cinsel içerikli film açıklaması olay ’eşim erkeksin yapacaksın dedi uçkurun...’ Ortalık yine karışacak

Aydemir Akbaş aylar sonra bu kez Armağan Çağlayan'a samimi açıklamalar yaptı

Aydemir Akbaş’ın cinsel içerikli film açıklaması olay ’eşim erkeksin yapacaksın dedi uçkurun...’ Ortalık yine karışacak

Çocukluğundan beri aksi bir insan olduğunu söyleyen Akbaş, sürekli Arnavut damarının attığını ifade etti.

Aydemir Akbaş’ın cinsel içerikli film açıklaması olay ’eşim erkeksin yapacaksın dedi uçkurun...’ Ortalık yine karışacak

Bir dönem Yeşilçam'da cinsel içerikli filmlerinde rol alan Aydemir Akbaş'a Çağlayan bu konuda da soru sordu.

Aydemir Akbaş’ın cinsel içerikli film açıklaması olay ’eşim erkeksin yapacaksın dedi uçkurun...’ Ortalık yine karışacak

Armağan Çağlayan sorusunda "Hanımınız (Beyhan Akbaş) kıskanmıyor muydu sizi?" sorusunu yöneltti.

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