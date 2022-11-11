Hatice Şendil’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü bir isim! Hatice Şendil'in yakışıklı eşi meğer Bir Zamanlar Çukurova'nın...
Şimdilerde İyilik adlı dizide başrol olarak yer alan ve çok uzun bir aranın ardından ekranlara dönen 38 yaşında güzel oyuncu Hatice Şendil, son paylaşımıyla ortalığı karıştırdı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi bulunan Hatice Şendil, geçtiğimiz günlerde estetik iddilarıyla gündeme gelmişti. Televizyonun güzel yüzü Hatice Şendil hakkında araştırma yapanla eşinin kim olduğunu görünce şaşırdı. Şendil'in eşi, Bir Zamanlar Çukurova'dan çıktı. İşte detaylar...
11.11.2022 11:57 - Son Güncelleme: 11.11.2022 11:57
Yüzündeki değişimle adından söz ettiren Hatice Şendil'in yanağındaki yastıkları aldırdığı yani bişektomi operasyonu geçirdiği iddia edilmişti.
Hem güzelliği hem de oyunculuğuyla dikkat çeken Hatice Şendil'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Oyuncu hakkında araştırma yapanlar, "Hatice Şendil'in eşi kim?" sorusunun yanıtını arattı.