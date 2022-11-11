Hatice Şendil’in eşi çıka çıka bakın kim çıktı o da çok ünlü bir isim! Hatice Şendil’in yakışıklı eşi meğer Bir Zamanlar Çukurova’nın...

Ünlü oyuncunun, 2015 yılında Bir Zamanlar Çukurova, Teşkilat gibi dizilerin yapımcılığını üstlenen ünlü isimle nikah masasına oturduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte başta Hatice Şendil olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...