Nihat Doğan büyük zararda! 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan sevgilisi Arzu Doğan'la apar topar evlenmişti: "Keşke girmeseydim..."
Nihat Doğan büyük zararda! 3 aylık hamile olduğu ortaya çıkan sevgilisi Arzu Doğan'la apar topar evlenmişti... Seda Sayan'ın eski aşkı olarak hafızalara kazınan Nihat Doğan, ağustos ayında sessiz sedasız evlenmişti. Nihat Doğan'ın eşi Arzu Doğan'ın hamile olduğunun ortaya çıkmasıyla ani gelişen evlilik kararının nedeni de böylece belli olmuştu. Özel hayatının yanısıra geçtiğimiz yıl güzellik merkezi alarak farklı bir sektöre yatırım yapan Nihat Doğan, Bülent Ersoy gibi isimlerin katılımıyla büyük bir açılışa imza atmıştı. Ancak Doğan, şubenin çok büyük zarar etmesiyle yok pahasına güzellik merkezini elinden çıkardı.
06.11.2022 17:04 - Son Güncelleme: 06.11.2022 17:04
Nihat Doğan'ın evlendiği haberi herkesi şoke etti. Bir süre Al Sana Haber programında sunucu olan Nihat Doğan o dönem bir güzellik merkezine ortak olmuştu. Erol Köse'nin iddiasına göre bu dönemde güzellik merkezinin diğer ortağı Sevim ile aşk yaşayan Nihat Doğan sevgilisinden ayrıldı. Ayrılık kararı sonrası ortak olduğu güzellik merkezini sevgilisine veren Nihat Doğan aradığı aşkı ise İranlı hayranında buldu.
Nihat Doğan, İranlı hayranıyla sessiz sedasız dünya evine girdi. Yaklaşık bir yıldır birlikte olan çift, aile arasında kıyılan sade bir nikâh töreniyle evlendi. Sürpriz bir nikâhla evlenen ünlü şarkıcının eşinin adının 'Arzu' olduğu öğrenildi.