Güzel Günler'in Füsun'u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise'nin...
Güzel Günler'in Füsun'u Güldür Güldür'ün Naime'siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Güzel Günler dizisi oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse gibi isimlerle yer alan Ecem Erkek'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Füsun karakterine hayat veren 33 yaşındaki Ecem Erkek'in memleketini araştıranlar şaşırdı. Nedeni ise Hadise ile hemşehri olması...
06.11.2022 16:36 - Son Güncelleme: 06.11.2022 16:49
Güzel Günler'in Füsun'u Güldür Güldür'ün Naime'siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise'nin hemşehrisiymiş...
Binnur Kaya ile yeni bir diziye başlayan Ecem Erkek sosyal medya gündeminde. Güzel Günler'in Füsun'u Ecem Erkek'in nereli olduğu ve özel hayatı merak ediliyor.