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Haberler Magazin Güzel Günler'in Füsun'u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise'nin...

Güzel Günler'in Füsun'u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise'nin...

Güzel Günler'in Füsun'u Güldür Güldür'ün Naime'siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Güzel Günler dizisi oyuncu kadrosunda Binnur Kaya, Leyla Tanlar, Zeynep Çamcı, Olgun Toker, Burak Dakak, Yıldıray Şahinler, Seray Gözler, Oya İloğulları, Orkuncan İzan, Duygu Köse gibi isimlerle yer alan Ecem Erkek'in özel hayatı merak konusu oldu. Dizide Füsun karakterine hayat veren 33 yaşındaki Ecem Erkek'in memleketini araştıranlar şaşırdı. Nedeni ise Hadise ile hemşehri olması...

06.11.2022 16:36 - Son Güncelleme: 06.11.2022 16:49
Güzel Günler’in Füsun’u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise’nin...

Güzel Günler'in Füsun'u Güldür Güldür'ün Naime'siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise'nin hemşehrisiymiş...

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Güzel Günler’in Füsun’u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise’nin...

Binnur Kaya ile yeni bir diziye başlayan Ecem Erkek sosyal medya gündeminde. Güzel Günler'in Füsun'u Ecem Erkek'in nereli olduğu ve özel hayatı merak ediliyor.

Güzel Günler’in Füsun’u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise’nin...

Güldür Güldür Show adlı eğlence programında Naime karakteriyle hafızalara kazınan Ecem Erkek, şimdilerde Füsun karakteri ile ekranlarda boy gösteriyor.

Güzel Günler’in Füsun’u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise’nin...

Ecem Erkek'in 2016 yılında nikah masasına oturduğu ve 2020'de ayrıldığı eski eşi de bir oyuncuydu. Bir dönem Behzat Ç. dizisinde rol alan Yüce Armağan Erkek ile evli olan Ecem Erkek 33 yaşında.

Güzel Günler’in Füsun’u Güldür Güldür’ün Naime’siydi... Bakın Ecem Erkek nereli çıktı! Herkes şaşkına döndü meğer Hadise’nin...

Peki Ecem Erkek nereli? İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin memleketleri...

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