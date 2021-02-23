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Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan yeni açıklamasıyla bir kez daha olay yarattı. Verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Nihal Candan itiraflarına bir yenisini ekledi. Candan, en beğendiği erkeği açıkladığı için erkek arkadaşı ile tartıştığını açıkladı. İşte Aslı Enver-Murat Boz ayrılığının perde arkasındaki isim olan Nihal Candan'ın magazin gündemine bomba gibi düşen itirafları...

23.02.2021 15:30 - Son Güncelleme: 23.02.2021 15:50
Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

YİNE NİHAL YİNE BOMBA İTİRAF!

Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla geçtiğimiz aralık ayında gündeme bomba gibi düşen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan bu kez de en beğendiği erkeği açıkladığı için erkek arkadaşıyla tartıştığını itiraf etti.

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Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Bir zamanlar televizyon ekranlarının en fenomen moda yarışmalarından İşte Benim Stilim adlı program ile tanınırlık kazanan Nihal Candan verdiği röportaj ile adından söz ettirdi.

Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Nihal Candan, sevgilisi tarafından kendisine yöneltilen "En beğendiğin erkek kim?" sorusuna verdiği yanıt sonrası aralarında kavga çıktığını belirtti.

Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Öte yandan Candan, moda hakkında konuşarak kıyafetlerini bağlı olduğunu ve çok fazla alışveriş yapsa da eski kıyafetlerini satamadığını dile getirdi.

Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...

Tanıştıktan kısa süre sonra oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Murat Boz, her defasında çok mutlu olduğunu dile getiriyordu. 1.5 yıldan fazla süredir birlikte olan ikilinin, yakın zamanda ise evlilik planları yaptığı iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Aslı Enver dizi çekimleri için Bursa'da iken erkek arkadaşları ile eğlenmeye çıkan Murat Boz'un ihanet gecesi Nihal Candan tarafından itiraf edildi.