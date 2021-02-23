Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşmüştü...
Nihal Candan en beğendiği erkeği açıklayınca ortalık karıştı! Yasak aşk itirafıyla gündeme bomba gibi düşen Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan yeni açıklamasıyla bir kez daha olay yarattı. Verdiği röportajda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Nihal Candan itiraflarına bir yenisini ekledi. Candan, en beğendiği erkeği açıkladığı için erkek arkadaşı ile tartıştığını açıkladı. İşte Aslı Enver-Murat Boz ayrılığının perde arkasındaki isim olan Nihal Candan'ın magazin gündemine bomba gibi düşen itirafları...
23.02.2021 15:30
- Son Güncelleme: 23.02.2021 15:50
Tanıştıktan kısa süre sonra oyuncu Aslı Enver ile aşk yaşamaya başlayan Murat Boz, her defasında çok mutlu olduğunu dile getiriyordu. 1.5 yıldan fazla süredir birlikte olan ikilinin, yakın zamanda ise evlilik planları yaptığı iddiaları konuşulmaya başlamıştı. Aslı Enver dizi çekimleri için Bursa'da iken erkek arkadaşları ile eğlenmeye çıkan Murat Boz'un ihanet gecesi Nihal Candan tarafından itiraf edildi.