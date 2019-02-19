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Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın yatak odası görüntüleri hacker tarafından internete sızdı!

Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın birlikte olduğu döneme ait uygunsuz görüntüleri internete sızdı. Daha önce aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlü isimler de hacker kurbanı olmuştu. 40 yaşındaki Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı. İkilinin internete sızan görüntüleri iki günde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendiği tespit edildi.

19.02.2019 13:29 - Son Güncelleme: 19.02.2019 13:30
Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın uygunsuz görüntüleri hacker tarafından internete sızdı!

Formula 1'in efsaneleri arasında yer alan İngiliz Lewis Hamilton ile eski sevgilisi ABD'li şarkıcı Nicole Scherzinger hacker kurbanı oldu. İkilinin yatak odası fotoğrafları internet alemine bomba gibi düştü.

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Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın uygunsuz görüntüleri hacker tarafından internete sızdı!

34 yaşındaki Hamilton ile Scherzinger'ın birlikte oldukları dönemden videoları internette paylaşıldı.

Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın uygunsuz görüntüleri hacker tarafından internete sızdı!

İkilinin görüntüleri iki günde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendiği kaydedildi.

Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın uygunsuz görüntüleri hacker tarafından internete sızdı!

Hamilton ile Scherzinger gelişmelerin ardından görüntülerin kaldırılması için yasal yollara başvurdu.

Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın uygunsuz görüntüleri hacker tarafından internete sızdı!

40 yaşındaki şarkıcı ile Hamilton, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı.

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