Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın yatak odası görüntüleri hacker tarafından internete sızdı!

Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton'ın birlikte olduğu döneme ait uygunsuz görüntüleri internete sızdı. Daha önce aralarında Jennifer Lawrence, Kirsten Dunst ve Kate Upton gibi ünlü isimler de hacker kurbanı olmuştu. 40 yaşındaki Nicole Scherzinger ile Lewis Hamilton, 8 yıllık birlikteliğin ardından 2015'te yollarını ayırmıştı. İkilinin internete sızan görüntüleri iki günde yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendiği tespit edildi.

19.02.2019 13:29 - Son Güncelleme: 19.02.2019 13:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





