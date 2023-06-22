Neymar ihaneti itiraf etti bin pişman olup af diledi! Hamile sevgilisi Bruna Biancardi'ye böyle seslendi: "Herkesin gözü önünde yapmak istiyorum..."

Instagram'dan bir paylaşım yapan Brezilyalı yıldız, "Bru, bunu ikimiz ve ailemiz için yapıyorum. Sana bizim hayatımızda ihtiyacım var. Tüm bunlara ne kadar maruz kaldığını, bunlardan dolayı ne kadar acı çektiğini ve yanımda olmayı ne kadar istediğini gördüm. Ben senin yanındayım. Bir hata yaptım. Saha ve saha dışında hatalar yaptığımı her gün söyleyebilirim. Ancak özel hayatımdaki hatalarımı evde, ailem ve arkadaşlarımla baş başa kaldığımda çözerim... Yaşananlar, hayatımdaki en özel insanlardan birine ulaştı. Yanımda görmeyi hayal ettiğim kadın, çocuğumun annesi ve onun ailesine ulaştı. Hatalarım ve gereksiz sözler için zaten özür diledim ancak bunu alenen de yapmak zorunda hissediyorum. Özel bir mesele aleni hale geldiyse özür de aleni olmalıdır. Kendimi sensiz hayal edemiyorum. Birlikte olacak mıyız bilmiyorum ama bugün denemek istediğimden sen eminsin. Bebeğimize olan sevgimiz kazanacak ve bizi sevgimiz güçlendirecek. Her zaman biz, seni seviyorum." ifadelerini kullandı.

Neymar'ın paylaşımı sonrasında kız arkadaşı Bruna Biancardi'den herhangi bir yanıt ya da açıklama gelmedi.