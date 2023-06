Defne Joy Foster’ın öldüğünde 2 yaşında olan oğlu Can Kılıç Solmaz liseli oldu! Can artık 13 yaşında koca bir delikanlı son hali...

CAN LİSELİ OLUYOR

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Defne Joy Foster'ın İlker Yasin Solmaz'ın ikinci evliliğini yaptığı Beyza Dankal Solmaz, Can Kılıç Solmaz'ın mezuniyet fotoğraflarını paylaştı ve "Şu an dünyanın en gururlu annesi olabilirim. Bir an bile vazgeçmedim. Bekle bizi Lise…" mesajını paylaştı.