Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı

Will Smith'in Oscar törenindeki tokat olayının ardından Hande Ataizi ile yıllar önce yaşadığı polemiğin gündeme gelmesi üzerine konuşan Demirel, şunları söylemişti: "Gönül isterdi ki o olay olmasaydı. Yaşandı ve bitti. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum.