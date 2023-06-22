Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı
23 yıl önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olan Sevda Demirel, sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmış ve ikilinin arasındaki gerginlik uzun süre devam etmişti. Geçen yıl konuyla ilgili açıklamada bulunan Demirel, son dönemde geçirdiği değişimle gündeme geliyordu. Demirel bu kez ölümlerden döndü. Yaptırdığı dövme nedeniyle enfeksiyon kaptığını açıklayan ünlü isim, hastane odasında çekilen ve bir hafta öncesine ait karesini de takipçileriyle paylaştı.
22.06.2023 12:13 - Son Güncelleme: 22.06.2023 12:13
Sevda Demirel, 23 yıl önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olmuş ve sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmıştı. İkilini arasındaki gerginlik uzun süre devam ederken Demirel, geçen yıl konuyla ilgili açıklama yapmıştı.