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Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı

23 yıl önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olan Sevda Demirel, sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmış ve ikilinin arasındaki gerginlik uzun süre devam etmişti. Geçen yıl konuyla ilgili açıklamada bulunan Demirel, son dönemde geçirdiği değişimle gündeme geliyordu. Demirel bu kez ölümlerden döndü. Yaptırdığı dövme nedeniyle enfeksiyon kaptığını açıklayan ünlü isim, hastane odasında çekilen ve bir hafta öncesine ait karesini de takipçileriyle paylaştı.

22.06.2023 12:13 - Son Güncelleme: 22.06.2023 12:13
Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı

Sevda Demirel, 23 yıl önce İki Kere Kiki adlı programa konuk olmuş ve sunuculardan Hande Ataizi'ne "Ne dedin sen" diyerek tokat atmıştı. İkilini arasındaki gerginlik uzun süre devam ederken Demirel, geçen yıl konuyla ilgili açıklama yapmıştı.

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Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı

Will Smith'in Oscar törenindeki tokat olayının ardından Hande Ataizi ile yıllar önce yaşadığı polemiğin gündeme gelmesi üzerine konuşan Demirel, şunları söylemişti: "Gönül isterdi ki o olay olmasaydı. Yaşandı ve bitti. Şimdi mesela o kızcağızı görsem konuşurum.

Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı

Onun dizisinin fanıyım. Nerde görsem kaçıyor. Beni gördüğünde kaçmasın. Özellikle mat ruj sürüyorum onu gördüğümde öpeceğim. Nişantaşı'na onu öpmek için geliyorum"

Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı

Demirel, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi.

Son haliyle gören tanımıyordu Sevda Demirel ölümlerden döndü! 23 yıl önceki tokat skandalıyla hafızalara kazınmıştı

Yaptırdığı dövmeden enfeksiyon kapan Demirel, hastane odasında çekilen bir fotoğraf karesini de paylaştı. 104 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye bölümünden bir açıklama yayınlayan ünlü isim şu ifadelere yer verdi:

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