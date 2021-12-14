Neslihan Atagül’ün güzelliği Rus annesinden! Sosyal medyada sıfır makyajla paylaşınca güzellik tescillendi benzerlik inanılmaz

'K' harfli şapkası dikkat çeken Neslihan Atagül'ün makyajsız güzelliği tam not alırken annesiyle olan benzerliği olay oldu. Rus kökenli olduğu öğrenilen Atagül'ün annesini görenler şaşkınlığını gizleyemezken oyuncu için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...