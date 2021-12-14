Neslihan Atagül'ün güzelliği Rus annesinden! Sosyal medyada sıfır makyajla paylaşınca güzellik tescillendi benzerlik inanılmaz
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Dizinin ardından henüz herhangi bir projede yer almayan oyuncu, bu süreçte sosyal medya paylaşımları ve verdiği röportajlarla sık sık gündem oldu. Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren 28 yaşındaki oyuncu, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündeme geldi. Bir süredir ekranlardan uzak olan Atagül, annesine olan benzerliğiyle çok konuşuldu. Oyuncunun Rus annesini görenler 'Güzelliğini annesinden almış' yorumlarında bulundu. İşte Neslihan Atagül'ün güzeller güzeli annesi...
14.12.2021 13:02
- Son Güncelleme: 14.12.2021 13:02
Neslihan Atagül, Nare karakteriyle başrolünü üstlendiği Sefirin Kızı dizisinden sağlık sorunları nedeniyle ayrılmak zorunda kalmıştı. Son olarak eşi Kadir Doğulu'nun rol arkadaşı Serra Arıtürk ile aldattığı haberleriyle gündeme gelen Neslihan Atagül son olarak Instagram hesabından makyajsız bir fotoğraf paylaştı.
'K' harfli şapkası dikkat çeken Neslihan Atagül'ün makyajsız güzelliği tam not alırken annesiyle olan benzerliği olay oldu. Rus kökenli olduğu öğrenilen Atagül'ün annesini görenler şaşkınlığını gizleyemezken oyuncu için 'Güzelliğini annesinden almış' yorumunda bulundu. İşte başta Neslihan Atagül olmak üzere ünlü isimler ve anneleri...