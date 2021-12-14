Çağatay Ulusoy’un son halini görenler ’İbrahim Büyükak sandım’ diyor! Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan’ın hesabında ortaya çıktı

Ulusoy'un yeni imajına gelen yorumlar şu şekildeydi:

İlk bakışta İbrahim Büyükak sandım

Bu neden şişmiş böyle ya!

Sen Emir Sarrafoğlu'sun, kendine gel.

Bakkal Rüstem gibi.

Doblolu enişteye dönmüş.

Tipi iyi diye oyuncu olmuştu, şimdi komedyen olsun.