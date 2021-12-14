Çağatay Ulusoy'un son halini görenler 'İbrahim Büyükak sandım' diyor! Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan'ın hesabında ortaya çıktı
Çağatay Ulusoy'un son halini görenlerin ağzı açık kaldı. Aldığı kilolarla gündeme bomba gibi düşen Çağatay Ulusoy'un değişimi sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu. Dijital bir platformda yayınlanan Yeşilçam dizisi ile sevenlerinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, Survivor All Star kadrosunda yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan'ın Instagram hesabında ortaya çıktı! Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düşerken sosyal medyada ünlü oyuncuya adeta yorum yağdı.
14.12.2021 14:21
- Son Güncelleme: 14.12.2021 14:29
Survivor All Star yarışmacısı Avatar Atakan'ın hesabında ortaya çıktı. Çağatay Ulusoy'un son halini görenler 'İbrahim Büyükak sandım' diyor!
Survivor All Star kadrosunda yer aldığı kesinleşen Çağan Atakan Arslan, arkadaşları Mustafa Mert Koç ve Çağatay Ulusoy ile pozunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı. Ulusoy'un son hali, magazin gündemine bomba gibi düştü.
1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Çağatay Ulusoy, 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi seçilmişti.