Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu? Ünlü çift hakkında herkesi şoke eden ayrılık iddiası!

2016 yılında dünya evine giren ve mutlu bir evlilik yürüten Neslihan Atagül ve Kadi Doğulu çifti hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA Ödül Töreninde Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu seçilen Neslihan Atagül, Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.