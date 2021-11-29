Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu? Ünlü çift hakkında herkesi şoke eden ayrılık iddiası!
Magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu 2016 yılından beri mutlu bir evlilik sürdürüyordu. Birbirlerine olan sözleri ve paylaşımları ile sosyal medyada da birçok kişinin örnek çift olarak gösterdiği ikili hakkında ortaya atılan bir iddia ise herkesi şoke etti. Ayrılacaklarına dair gelen haberler üzerine ünlü çift için ortaya atılan iddialar merak edilmeye başladı…
29.11.2021 16:52
- Son Güncelleme: 29.11.2021 16:52
2016 yılında dünya evine giren ve mutlu bir evlilik yürüten Neslihan Atagül ve Kadi Doğulu çifti hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Bu yıl beşincisi düzenlenen DİAFA Ödül Töreninde Yılın En İyi Uluslararası Kadın Oyuncusu seçilen Neslihan Atagül, Dubai'de gerçekleştirilen ödül töreninde gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmayı başardı.
Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün Pozları Yeniden Gündeme Geldi
Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu çiftinin evliliğinde bir krize neden olduğu iddia edilen ve geçtiğimiz aylarda Serra Arıtürk ile Kadir Doğulu'nun samimi pozlarının gündeme gelmesi bir kere daha konuşuluyor.