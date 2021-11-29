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Haberler Magazin Ebru Şallı'yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars'ın ardından onu da kaybetti cenazede gözyaşlarına boğuldu...

Ebru Şallı'yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars'ın ardından onu da kaybetti cenazede gözyaşlarına boğuldu...

Ebru Şallı'yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars'ın ardından onu da kaybetti, ünlü manken cenazede gözyaşlarına boğuldu... 44 yaşındaki Ebru Şallı'nın babası 64 yaşındaki Şükrü Şallı, dün gece evinde vefat etti. Uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele eden Şallı, kansere yenik düştü. Dün gece evinden uyurken bir anda fenalaşan Şallı, uykusunda vefat etti. Babasının ölüm haberini alan Şallı büyük üzüntü yaşadı. İstanbul'da ölüm haberini alan Şallı, ilk uçakla Bodrum'a gitti babasını son yolculuğuna uğurladı.

29.11.2021 17:36 - Son Güncelleme: 29.11.2021 17:39
Ebru Şallı’yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars’ın ardından onu da kaybetti cenazede gözyaşlarına boğuldu...

EBRU İKİNCİ KEZ YIKILDI!

Küçük oğlu Pars'ın ardından babasını da kaybetti, ünlü manken cenazede gözyaşlarına boğuldu...

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Ebru Şallı’yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars’ın ardından onu da kaybetti cenazede gözyaşlarına boğuldu...

Ünlü menken Ebru Şallı'nın babası 64 yaşındaki Şükrü Şallı, dün gece evinde vefat etti. Uzun süredir Akciğer kanseri ile mücadele eden Şallı, kansere yenik düştü. Dün gece evinden uyurken bir anda fenalaşan Şallı, uykusunda vefat etti.

Ebru Şallı’yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars’ın ardından onu da kaybetti cenazede gözyaşlarına boğuldu...

BABASINI GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE UĞURLADI

Babasının ölüm haberini alan Ebru Şallı büyük üzüntü yaşadı. İstanbul'da ölüm haberini alan Şallı, ilk uçakla Bodrum'a geldi. Güvercinlik Mahallesindeki baba ocağına gelen Şallı, babasını son yolculuğuna uğurladı. Şükrü Şallı, Güvercinlik Mahallesinde bulunan Sudi Özkan Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mumculardaki Yeniköy Mezarlığına defnedildi.

Ebru Şallı’yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars’ın ardından onu da kaybetti cenazede gözyaşlarına boğuldu...

BABASININ TABUTUNA DOKUNAN ŞALLI, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Ebru Şallı, babasının kanser hastası olduğunu ifade ederek, "Akciğer kanseriydi maalesef, dün akşam evde uyurken melek gibi bu dünyadan ayrıldı. 25 yıldır biz buradayız. Ben o yüzden yazları hep buradayım. Ailem 25 yıldır burada. Annem ve babam birlikte yaşıyorlardı."

Ebru Şallı’yı ikinci kez yıkan ölüm haberi! Küçük oğlu Pars’ın ardından onu da kaybetti cenazede gözyaşlarına boğuldu...

" Allah herkese böyle bir veda nasip eylesin, uykusunda vefat etti. Gerçekten çok iyi bir insandı babam, uyurken olması açıkçası mutlu etti beni. Hep dua ediyordum, olursa öyle olsun diye. Sıralı ölüm gerçekten önemli bir şey. Allah sıralı ölüm versin. Bir gün önce konuşmuştuk, her gün konuşurduk babamla" dedi.

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