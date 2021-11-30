Acun Ilıcalı'nın proje aşkı denen Demet Özdemir ve sevgilisi Oğuzhan Koç göze geldi! Dudak dudağa yakalanan çift ayrıldı mı?
Her ne kadar sık sık aşk yaşadıkları iddia edilse de Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç aşk yaşadıklarını bir türlü kabul etmiyordu. Demet Özdemir'in yakın arkadaşı olan Yağmur Tanrısevsin'in eski sevgilisi Oğuzhan Koç'la aşk yaşadığı bir süre iddia olarak kalsa da aşıklar 2021 yılı başında yakayı Alaçatı'da ele verdi. Üzerinden çok geçmeden de aşklarını kabul ettiler. Geçtiğimzi yaz aylarında dudak dudağa pozları basına yansıyan ünlü çiftin Acun Ilıcalı'nın hatrına aşk yaşıyorlarmış gibi davrandıkları da iddia edilmişti. Ünlü çift hakkında iddialarında ardı arkası kesilmiyor. Bu kez de ayrıldıkları iddia ediliyor. İşte haberin detayları...
30.11.2021 08:52
- Son Güncelleme: 30.11.2021 08:53
2021 yılı başında yaşadıkları aşkı kabul eden Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, tüm yıl boyunca adlarından sık sık söz ettirmeyi başardılar. Ünlü çift bu kez de ayrılık iddiasıyla gündemde.
O Ses Türkiye'nin çekimlerinden ve müzik çalışmalarından dolayı yoğun bir dönem yaşayan Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, tartışma yaşadı.
Kısa bir süre ayrı kalan ikili, birbirlerinden özür dileyip aşklarına kaldıkları yerden devam etti.
Öte yandan geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir hakkında İtalyan basınında şoke eden bir iddia ortaya atılmıştı.