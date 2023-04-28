Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu boşanıyor dendi sonra el ele görüntülendi "Neslihan daha beterlerini izledi" Yılın ihanetinde neler oluyor?
İmam nikahı, ihanet görüntüleri ve derin bir sessizlik... Magazin gündeminin ilk sırasında Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu var. Her şey Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda iki kadınla sarmaş dolaş görüntülerinin ifşalanmasıyla başladı. İhanet görüntülerinin ardından bu kez Kadir Doğulu'nun Sezer Çakır'la imam nikahlı olduğu iddiası geldi. Doğulu çifti açıklamalarıyla konuyu kapatmaya çalışsa da iddiaların ardı arkası kesilmedi. İhanet sarmalında yeni bir perde açıldı. Önceki Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun boşanacağı iddia edildi, üzerinden saatler geçmeden çift Kadıköy'de el ele görüntülendi. Peki yılın ihanet skandalında neler oluyor? İşte tüm detaylar...
Önce Kadir Doğulu'nun, Alaçatı'da bir mekanda farklı farklı kadınlarla samimi görüntüler verdiği videolar sosyal medyada yayıldı. İddialara göre o gece orada olan Aras Bulut İynemli engellemeye çalıştı ancak Doğulu kimseye kulak asmadı.
Sonrasında 2.Sayfa programında Kadir Doğulu hakkında akıllara durgunluk veren iddialar ortaya atıldı.İddiaya göre Kadir Doğulu baş harfi "S" olan biriyle 1 yıldır imam nikahlı olarak başka bir evde yaşıyor. Ayrıca Doğulu baş harfi "S" olan o kişiye ailesinden çikolata ve çiçekle istemeye de gitti. Tüm bunlardan da Neslihan Atagül'ün haberi vardı.
Sonrasında bu ismin ünlülere olan yakınlığıyla bilinen bir dönem Oktay Derelioğlu ile evli olan Sezer Çakır olduğu ortaya çıkmıştı. Sezer Çakır'sa Instagram hesabından yaptığı açıklamayla iddiaları kati bir dille yalanlamıştı.