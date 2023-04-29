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Haberler Magazin Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece nişan kıyafetiyle kuğu gibi "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" demişti

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece nişan kıyafetiyle kuğu gibi "Evliliğe doydum 9 kez evlendim" demişti

Bir dargın bir barışık ilişkileri 5 yıldır devam eden, sosyal medya hesaplarından sık sık birbirlerini takipten çıkıp tekrar takip eden Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi kısa bir süre önce belli olmuştu. 20 Haziran'da nikah masasına oturacak olan çiftin hazırlıkları sürerken önceki akşam sürpriz yaparak nişanlandılar. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in nişanından ilk görüntüler gelirken Ece, sade nişan kombiniyle adeta kuğu gibiydi. İşte detaylar...

29.04.2023 11:18 - Son Güncelleme: 29.04.2023 11:20
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece nişan kıyafetiyle kuğu gibi Evliliğe doydum 9 kez evlendim demişti

Ünlü oyuncu Eda Ece, yaklaşık 5 yıldır basketbolcu Buğrahan Tuncer ile beraber. Çift, sonunda muradına eriyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece nişan kıyafetiyle kuğu gibi Evliliğe doydum 9 kez evlendim demişti

Magazin dünyasının bir dargın bir barışık çifti Eda Ece ile sevgilisi Buğrahan Tuncer sonunda nikah masasına oturuyor. Eda Ece ile 5 yıldır aşk yaşadığı basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer'in nikah tarihi belli olmuştu.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece nişan kıyafetiyle kuğu gibi Evliliğe doydum 9 kez evlendim demişti

20 Haziran'da nikâh masasına oturmaya hazırlanan çiftin düğün detayları da belli olmaya başlamıştı. Herkes düğün için gün sayarken çift önceki akşam nişanlanarak sürpriz yaptı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece nişan kıyafetiyle kuğu gibi Evliliğe doydum 9 kez evlendim demişti

İŞTE NİŞANDAN GÖRÜNTÜLER

20 Haziran'da nikah masasına oturmaya hazırlanan çift, bugün aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.

Eda Ece ve Buğrahan Tuncer nişanlandı! Eda Ece nişan kıyafetiyle kuğu gibi Evliliğe doydum 9 kez evlendim demişti

5 yıldır birlikte olduğu basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer ile nişanlanan oyuncunun nişan fotoğrafları da yayınlandı.

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