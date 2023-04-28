Vav TV İzle
Haberler Magazin Hadise "Aşk kadınıyım" dedi Mehmet Dinçerler'e gönderme geldi "Ben bu konuda çok şanslı değilim galiba" Yollar ayrıldı ayrılmasına ama...

Hadise "Aşk kadınıyım" dedi Mehmet Dinçerler'e gönderme geldi "Ben bu konuda çok şanslı değilim galiba" Yollar ayrıldı ayrılmasına ama...

İş insanı Mehmet Dinçerler ile ünlü şarkıcı 30 Nisan'da evlenmiş ve 30 Eylül'de ise boşanmıştı. Öte yandan Hadise'nin, Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab ile olan yasak aşk iddiaları da günlerce konuşulmuştu. Çiftin evliliği kadar boşanması da oldukça ses getirmişti. Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı ayrılmasına ama karşılıklı göndermeler bitmek bilmiyor. İşte detaylar...

28.04.2023 07:53 - Son Güncelleme: 28.04.2023 08:44
Hadise Aşk kadınıyım dedi Mehmet Dinçerler’e gönderme geldi Ben bu konuda çok şanslı değilim galiba Yollar ayrıldı ayrılmasına ama...

Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliği bitti bitmesine ama arkasından iddialar, dedikodular ve göndermeler bitmedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hadise Aşk kadınıyım dedi Mehmet Dinçerler’e gönderme geldi Ben bu konuda çok şanslı değilim galiba Yollar ayrıldı ayrılmasına ama...

Geçtiğimiz nisan ayında Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen törenle sessiz sedasız evlenen Hadise-Mehmet Dinçerler çiftinin, bir süredir ayrı ayrı görüntülenmesi dikkatlerden kaçmamış, ardından Hadise, 14 Eylül'de Beykoz Adliyesi'nde boşanma davası açmıştı.

Hadise Aşk kadınıyım dedi Mehmet Dinçerler’e gönderme geldi Ben bu konuda çok şanslı değilim galiba Yollar ayrıldı ayrılmasına ama...

TEK CELSEDE BİTTİ!

"Sanat hayatımla ilgili Mehmet Dinçerler'den baskı görüyorum" iddiasına bulunan Hadise ile Mehmet Dinçerler'in boşanma davası 30 Eylül 2022 Cuma günü tek celsede sonlandı.

Hadise Aşk kadınıyım dedi Mehmet Dinçerler’e gönderme geldi Ben bu konuda çok şanslı değilim galiba Yollar ayrıldı ayrılmasına ama...

"ÖLSÜN İSTEDİM"

Yaklaşık 14.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından şarkının hikayesini paylaşan 37 yaşındaki popçu, sessiz feryadını, "Kaç kere inandım, kaç kere yanıldım. Ölmek istedim, ölsün istedim. Kalbimi yerimden söküp atmak istedim" sözleriyle ifade etmişti.

Hadise Aşk kadınıyım dedi Mehmet Dinçerler’e gönderme geldi Ben bu konuda çok şanslı değilim galiba Yollar ayrıldı ayrılmasına ama...

"BAĞIRA ÇAĞIRA FERYAT ETMEK İSTEDİM"

Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, şarkısını tanıtırken şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu şarkıya kadar sessiz bir feryattı benimki, duyanın anlamadığı, anlayacak olanın duymadığı. Her seferinde kıyıya vurmaktan yorulup, bağıra çağıra feryat etmek istedim. Dinlediğim ilk anda bu şarkının başta benim ve sessiz çığlıkları olan herkesin sesli feryadı olsun istedim. Feryat işte tüm bu hislerle okyanusa açılmayı hayal edip, hayal kırıklığıyla deniz kıyısına vuranların hikayesini anlatıyor

SON DAKİKA