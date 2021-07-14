Neslihan Atagül bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte güzelliğini Rus annesinden alan Neslihan Atagül’ün memleketi…

Neslihan Atagül bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı… Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu'nun Aşkın Tarifi dizisindeki partneri Serra Arıtürk ile çektiği samimi görüntülerin ardından gündeme geldi. Sosyal medyada "Neslihan'ın yerinde olsam boşanırdım" yorumları yapılırken suskunluğunu koruyan Atagül'ün özel hayatı merak konusu oldu. 2016 yılında meslektaşı Kadir Doğulu ile nikah masasına oturan Atagül'ün memleketini duyanlar ise şaştı kaldı. Sık sık Rus annesine benzerliği ile gündem olan ünlü oyuncu bakın aslen nereli çıktı…

14.07.2021 01:51 - Son Güncelleme: 14.07.2021 01:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





