Hepsi birer efsane! Hayatımıza onlarca fenomen karakter kattı! Kurtlar Vadisi'nden bakın kimler geldi geçti. Şüphesiz ki Kurtlar Vadisi'nde unutulmaz pek çok karakter yer alıyor. İlk olarak 2003'te başlayan ve macerasını uzun yıllar boyunca sürdüren Kurtlar Vadisi ve serilerine pek çok ünlü ve usta isim dahil oldu. Kadrosunda pek çok ismi barındıran fenomen dizinin yayınlandığı günler sokaklar adeta boş kaldı. Sizler için dizinin en başından sonuna Kurtlar Vadisi'ne damgasını vuran isimleri bir araya getirdik. İşte o isimler...