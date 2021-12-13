Nereden nereye... Songül Karlı’nın gözlerden uzak büyüttüğü biricik oğlunun Hadise ile paylaşımı sosyal medyayı salladı!

Son zamanlarda yaptırdığı estetiklerle sıkça konuşulan Songül Karlı'nın gözlerden uzak büyüttüğü oğlunu görenler hayrete düştü. 2005 yılında nikah masasına oturduğu Baykal Gümüş ile birlikteliklerinden dünyaya gelen Efe Furkan Gümüş şimdilerde ergenlik çağında. Annesinin boyuna yetişen Efe'nin sosyal medya paylaşımları gündem oldu. Annesi ve ünlü şarkıcı Hadise ile fotoğraflarını paylaştı sosyal medya yıkıldı.