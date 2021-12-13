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Haberler Magazin Rakibini alt eden Eda Ece'den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

Rakibini alt eden Eda Ece'den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

Dizi sektöründe son zamanların en çok aranan yıldız oyuncusu Eda Ece yeni projeye imza attı. İnstagram hesabından paylaşım yaparak altına da uzunca bir açıklama yapan Ece heyecanını sevenleriyle paylaştı. Yeni bir program anlaşması yapan ünlü oyuncu setten bir kare paylaştı. Turuncu bir makyaj yapıp, aynı renkte bir eldiven takan oyuncunun tarzı çok konuşuldu.

13.12.2021 10:42 - Son Güncelleme: 13.12.2021 10:42
Rakibini alt eden Eda Ece’den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

Pis Yedili dizisinden sonra yıldızı parlayan Eda Ece ardı sıra birbirinden sevilen dizilerde rol aldı. 31 yaşındaki ünlü oyuncu dizi sektörünün ardından yepyeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıktı. Sevilen oyuncu yeni yarışma programına başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eda Ece, ''Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim, şimdi birbir yapacağız sırf sizin için!'' ifadelerini kullandı. İşte güzle oyuncunun binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Rakibini alt eden Eda Ece’den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

EDA ECE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!

Ece paylaşımının altına şu açıklamayı iliştirdi;

''Evet nerden başlasam! Pandemi daha olmadan önce Meltem hanımcım bana tüm dünyada olan şahane bir yarışma teklif etmişti. Sonra dünya durdu derken, bir sürü zaman ve olaydan sonra işte burdayız başladık!!!!!! Benim için de hayatımda bir ilk. Yeni yarışmamız yakında başlıyor!

Rakibini alt eden Eda Ece’den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

''DETAYLAR DAHA SONRA''

Detaylar daha sonra. Bu kadarını bile paylaşmayacaktım ama dayanamadım Beklemede kalın! Çok heyecanlıyım!!!!!

Not: Renkli eyeliner bizim işimiz! Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim, şimdi birbir yapacağız sırf sizin için! ''

Rakibini alt eden Eda Ece’den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

MELİS SEZEN İLE KAPIŞMIŞTI!

Aynı yarışma için Melis Sezen'in de adı anılmıştı. Sezen konuya dair açıklama yapmazken Eda Ece'nin paylaşımına ise kalp emojisi koydu.

Rakibini alt eden Eda Ece’den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim

İLİŞKİSİ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR!

Bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor.

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