Rakibini alt eden Eda Ece'den zafer pozu! Melis Sezen ile kapışmışlardı! Heyecanını böyle paylaştı: Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim
Dizi sektöründe son zamanların en çok aranan yıldız oyuncusu Eda Ece yeni projeye imza attı. İnstagram hesabından paylaşım yaparak altına da uzunca bir açıklama yapan Ece heyecanını sevenleriyle paylaştı. Yeni bir program anlaşması yapan ünlü oyuncu setten bir kare paylaştı. Turuncu bir makyaj yapıp, aynı renkte bir eldiven takan oyuncunun tarzı çok konuşuldu.
Pis Yedili dizisinden sonra yıldızı parlayan Eda Ece ardı sıra birbirinden sevilen dizilerde rol aldı. 31 yaşındaki ünlü oyuncu dizi sektörünün ardından yepyeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıktı. Sevilen oyuncu yeni yarışma programına başladığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Eda Ece, ''Bütün bunları çok önceden hayal etmiştim, şimdi birbir yapacağız sırf sizin için!'' ifadelerini kullandı. İşte güzle oyuncunun binlerce beğeni ve yorum alan paylaşımı...
EDA ECE'Yİ HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!
Ece paylaşımının altına şu açıklamayı iliştirdi;
''Evet nerden başlasam! Pandemi daha olmadan önce Meltem hanımcım bana tüm dünyada olan şahane bir yarışma teklif etmişti. Sonra dünya durdu derken, bir sürü zaman ve olaydan sonra işte burdayız başladık!!!!!! Benim için de hayatımda bir ilk. Yeni yarışmamız yakında başlıyor!
MELİS SEZEN İLE KAPIŞMIŞTI!
Aynı yarışma için Melis Sezen'in de adı anılmıştı. Sezen konuya dair açıklama yapmazken Eda Ece'nin paylaşımına ise kalp emojisi koydu.
İLİŞKİSİ SON SÜRAT DEVAM EDİYOR!
Bir süredir basketbolcu Buğrahan Tuncer ile aşk yaşayan Eda Ece'nin mutluluğu gözlerinden okunuyor.