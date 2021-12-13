Acun Ilıcalı kara kara düşünüyor! Survivor 2022 kavgalı başlayacak! Barış Murat Yağcı’nın eski aşkı Nisa Bölükbaşı Ogeday Girişken ile...

Türkiye'nin en çok takip edilen yarışma programlarından Survivor'un 2022 sezonunda yer alacak isimler tek tek belli oluyor. Gönüller takımında Ogeday Girişken ve Nisa Bölükbaşı'nın olacağı kesinleşti. Ünlüler takımında ise Barış Murat Yağcı yer alıyor. Bilindiği üzere Yağcı ve Bölükbaşı Survivor 2020'den sonra aşk yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz haftalarda ilişkilerinin bittiği öğrenilen ikilinin yeni sezonda birbirlerine hem yarışma anlamında rakip olacakları hem de Nisa Bölükbaşı'nın Ogeday Girişken ile aşk iddiası nedeniyle kapışacakları konuşuluyor. İşte bomba iddianın detayları...