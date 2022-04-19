"Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişi hala kulaklarda! Zuhal Topal ve Esra Erol'un gözde gelin adaylarındandı! Evlenen Songül'ün eşine de bakın!

Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında söylediği şarkılarla hafızalara kazınan Songül Yılmaz, özellikle Hadise'nin 'Prenses' şarkısını seslendirirken detone olan sesiyle çok konuşulmuştu. İzleyicilerin televizyonlarının sesini kısmasına neden olan sesin sahibi Songül kendine has tavırlarıyla tanınmıştı.