"Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişi hala kulaklarda! Zuhal Topal ve Esra Erol'un gözde gelin adaylarındandı! Evlenen Songül'ün eşine de bakın!
Program program gezip hayalindeki eşi arayan gelin adayı Songül sonunda muradına erdi. Zuhal Topal'dan sonra Esra Erol'un izdivaç programına transfer olan Songül şimdilerde mutlu aile saadeti yaşıyor. Demet Akalın'a hayranlığı ile bilinen gelin adayı yayında söylediği şarkılarla hafızalarda yer edindi. Sesi gündem olan Songül son olarak Hadise'nin Prenses adlı şarkısını seslendirmiş ve "Ne zaferinden bahsediyorsun" deyişiyle çok konuşulmuştu. İşte Songül'ün düğününden kareler...
Fenomen gelin adayı Songül Yılmaz, aradığı aşkı nihayet buldu. İzdivaç programlarını tek tek gezen gezip beyaz atlı prensini arayan Songül ikinci kez evlendi. Önce Zuhal Topal'la İzdivaç programına katılan Songül Yılmaz burada hayalindeki eşi bulamayınca Esra Erol'la İzdivaç programına geçiş yapmıştı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen gelin adayının son halini ve eşini görenler bakakaldı.
Bir döneme damga vuran izdivaç programlarında söylediği şarkılarla hafızalara kazınan Songül Yılmaz, özellikle Hadise'nin 'Prenses' şarkısını seslendirirken detone olan sesiyle çok konuşulmuştu. İzleyicilerin televizyonlarının sesini kısmasına neden olan sesin sahibi Songül kendine has tavırlarıyla tanınmıştı.
HERKES ''EVLENEMEZ'' DİYORDU
Gelin adayı Songül için herkes "Evlenemez" diyordu; ama Songül herkesi şaşırtmayı başardı ve damat adayı Hüseyin ile evlendi.