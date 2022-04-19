Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın’ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı herkesi mest etti

İclal Aydın, kendi romanından aynı adla uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara döndü. Dizide Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Özgü Kaya'nın canlandırdığı karakterlerin annesi Nesrin'e hayat veren oyuncunun, özellikle Zeynep Lal Başbuğ merak konusu oldu.