Üç Kız Kardeş’in Nesrin’i İclal Aydın'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı! Güzelliğiyle annesini solladı herkesi mest etti
Üç Kız Kardeş'in Nesrin'i İclal Aydın'ın kameralardan uzak büyüttüğü kızı hayran bıraktı! Kanal D'de ekrana getirilen kendi romanından aynı adla uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara dönen oyuncu ve yazar İclal Aydın'ın hayatı merak konusu oldu. Dizide Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Özgü Kaya'nın canlandırdığı karakterlerin annesi Nesrin'e hayat veren oyuncunun, özellikle Zeynep Lal Başbuğ merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun güzeller güzeli kızının son halini görenler ise hayran kaldı. Lal için "Güzelliğiyle annesini sollamış" yorumu yapıldı. İşte İclal Aydın'ın sır gibi sakladığı kız...
19.04.2022 21:05 - Son Güncelleme: 19.04.2022 21:05
İclal Aydın, kendi romanından aynı adla uyarlanan Üç Kız Kardeş dizisiyle ekranlara döndü. Dizide Almila Ada, Melisa Berberoğlu ve Özgü Kaya'nın canlandırdığı karakterlerin annesi Nesrin'e hayat veren oyuncunun, özellikle Zeynep Lal Başbuğ merak konusu oldu.
İclal Aydın'ın kızının son hali hayrete düşürürken "Güzelliğiyle annesini sollamış" yorumları yapıldı.