İki çocuk annesi Bengü doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu! Çağla Şıkel’in sıkı dostunun son halini gören inanamadı fit haliyle...
İki çocuk annesi Bengü doğum kilolarından bakın nasıl kurtuldu! Çağla Şıkel'in sıkı dostunun son halini gören inanamadı... Selim Selimoğlu ile 2018'de nikah masasına oturan ünlü şarkıcı Bengü, bir yıl sonra kızı Zeynep'i dünyaya getirerek ilk kez annelik duygusunu tattı. Geçen Kasım ayında ise babasıyla aynı ismi taşıyan oğlu Selim'i kucağına alan Bengü, kısa sürede doğum kilolarından hızla kurtuldu. Düzenli olarak spor yapan şarkıcı, o anları kayıt altına alarak takipçilerinin beğenisine sundu. Bengü'nün paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken son halini gören inanamadı. İşte Bengü'nün dikkat çeken o paylaşımı...
19.04.2022 23:03 - Son Güncelleme: 19.04.2022 23:03
2018 yılında Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getiren ünlü şarkıcı Bengü, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla gündem oldu.
Doğum kilolarından hızla kurtulan Bengü'nün paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken son halini gören inanamadı.
Ünlü şarkıcının fit hali sosyal medya kullanıcıları tarafından iltifat yağmuruna tutulurken Bengü'nün spor yaptığı anlar Instagram'da hızla yayıldı.