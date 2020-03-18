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Kuruluş Osman'daki Şeyh Edebalı'nın oğlunu görenler şoke oldu! O da kendisi gibi oyuncu

Kuruluş Osman dizisinde Şeyh Edebalı karakterine hayat veren başarılı oyuncu Seda Yıldız, dizideki performansı ile dikkat çekiyor. Atv'nin reyting rekortmeni Kuruluş Osman 15. yeni bölümde ağabeyi Gündüz'ün Balgay tarafından tutsak edildiğini öğrenen Osman Bey, Alpleriyle birlikte Balgay'ın ve Moğol kuvvetlerini tuzağa düşürür. Dündar Bey, Moğollara verdiği tavizler yüzünden obada zor günler geçirirken, Samsa Çavuş'u da yanına alan Osman Bey, Moğollara ve Balgay'a karşı hamlesini yapar. Balgay'ı tuzağa düşüren Osman Bey, Moğollardan Kayıların intikamını alabilecek mi? Pusuya düşen Balgay'ın akıbeti ne olacak? Dizinin izleyicileri Osman Bey'e öğütler veren Şeyh Edebalı'nın gerçek hayatını merak etti ve öğrendikleri gerçek karşısında şoke oldu. Kuruluş Osman'ın Şeyh Edebalı'sı Seda Yıldız'ın oğlu da babası gibi oyuncu!

18.03.2020 09:13 - Son Güncelleme: 18.03.2020 09:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





