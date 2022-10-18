Nazife Aksoy’un taciz davası sonuçlandı eşi Bekir Aksoy sessizliğini bozdu: "Allah kimsenin başına vermesin!"
Nazife Aksoy'un taciz davası sonuçlandı. Top Model Of Universe' Kainat Modellik Yarışması bu yıl İstanbul'da görkemli organizasyon ile önceki akşam düzenlendi. Yarışmanın sunuculuğunu üstlenen isimlerden biri olan Bekir Aksoy, kendisi gibi oyuncu eşi Nazife Aksoy'un geçmişte kuliste uğradığı taciz olayı ile ilgili sessizliğini bozdu.
"ALLAH KİMSENİN BAŞINA VERMESİN!"
Nazife Aksoy'un taciz davası sonuçlandı eşi Bekir Aksoy sessizliğini bozdu.'Top Model Of Universe' Kainat Modellik Yarışması bu yıl İstanbul'da görkemli organizasyon ile önceki akşam Lazzoni Otel'de yapıldı. Yarışmanın sunuculuğunu Bekir Aksoy- Mehmet Yıldırım ve Yasmin Gülman yaparken, kareografisini Asil Çağıl üstlendi.
"DAVADA SON KARAR VERİLDİ"
Eşi Nazife Aksoy'un geçmişte kuliste uğradığı taciz olaylı ile ilgili davanın sonuçlanmasından ilk kez bahseden Aksoy, "Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada şu an son karar verildi. Bizim için olay bitti. Mahkeme için de bitti. Karşı taraf bizim istediğimiz cezayı aldı. 2.5 sene ceza aldı. Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah kimsenin başına ve ailelerin başına vermesin" ifadelerini kullandı.
NELER YAŞANDI?
Oyuncu Uğur Arda Aydın'a İBB Şehir Tiyatroları oyuncuları Nazife Aksoy ve Mana Alkoy'u taciz ettiği iddiasıyla dava açılmıştı. Aydın'ın 'cinsel saldırı' suçundan yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis cezasına hükmedildi. İstinafa taşınan dosyada mahkemede tanık olarak dinlenen oyuncu Ayşegül İşsever, ifadesini değiştirerek tacizin söz konusu olmadığını söyledi. Bunun üzerine Nazife Aksoy, yalan tanıklık suçlamasıyla İşsever hakkında suç duyurusunda bulundu.
'DEFALARCA TACİZ ETTİ'
İddiaya göre olay 2012 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları'nda yaşandı. Oyuncu-yönetmen Uğur Arda Aydın, provalar sırasında meslektaşı Mana Alkoy'u taciz etmiş ancak Alkoy kendisinden şikayetçi olmamıştı. Aydın bu defa 2019'da bir diğer meslektaşı Nazife Aksoy'u taciz etti. Bunun üzerine Aksoy olayın defalarca tekrarlandığı iddiasıyla şikayetçi oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede Aydın'a, iki sanatçıya 'zincirleme şekilde cinsel saldırı' suçu işlediği gerekçesiyle cezalandırılması talep edilerek dava açılmıştı. Ardından Aydın'ın 2 yıl 6 ay hapis cezası almasına hükmedildi. Tanık olarak dinlenen Ayşegül İşsever olayı şöyle anlatmıştı: "Nazife bana Uğur Arda'nın kendisini dudağının kenarından öptüğünü söyledi."
'FARKLI ALGILANDIM'
İsitnafa taşınan davada İşsever'in yeni ifadesi Uğur Arda tarafından dosyaya eklendi. İşsever, "Mahkemede verdiğim ifadenin farklı algılandığını, tutanağa söylediğimin farklı geçtiğini gördüm."