Nazife Aksoy’un taciz davası sonuçlandı eşi Bekir Aksoy sessizliğini bozdu: "Allah kimsenin başına vermesin!"

"DAVADA SON KARAR VERİLDİ"

Eşi Nazife Aksoy'un geçmişte kuliste uğradığı taciz olaylı ile ilgili davanın sonuçlanmasından ilk kez bahseden Aksoy, "Kadına yapılan şiddete, cinsel saldırıya ve tacize her türlü duruma karşıyız. Davada şu an son karar verildi. Bizim için olay bitti. Mahkeme için de bitti. Karşı taraf bizim istediğimiz cezayı aldı. 2.5 sene ceza aldı. Hem bizim açımızdan hem de kadınlar için çok önemli bir sonuç oldu. Allah kimsenin başına ve ailelerin başına vermesin" ifadelerini kullandı.