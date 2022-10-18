Love Island birincisi Ekin Su Cülcüloğlu cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Bir bomba daha: "Sadece göğüs..."
Love Island birincisi Ekin Su Cülcüloğlu Cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Bir bomba itiraf daha geldi. Daha önce Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta rol alan oyuncu, İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island'a katılmıştı.Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olunca yurt dışında adeta bir yıldız gibi parladı. Yarışma kazancına ek olarak markalarla da anlaşan Ekin Su cinsel ilişki itirafıyla gündemdeydi. Ada açıklamasının ardından Ekin Su doğallığın ne kadar değerli olduğunu anladığını söyleyerek göğüs estetiği itirafında bulundu.
18.10.2022 12:08 - Son Güncelleme: 18.10.2022 12:08
"SADECE GÖĞÜS..."
Love Island birincisi Ekin Su Cülcüloğlu cinsel ilişki itirafıyla gündeme gelmişti! Bir bomba daha geldi...
İngiltere'de yayınlanan Love Island (Aşk Adası) adlı programı partneri Davide Sanclimenti ile kazanan oyuncu Ekin-Su Cülcüloğlu 50 bin sterlinlik ödülün sahibi olmuştu.
İngiltere'nin müstehcen yarışması Love Island'a katılan Türk oyuncu Ekin Su Cülcüloğlu yarışmada birinci olunca yurt dışında adeta bir yıldız gibi parladı.
Müstehcen yarışmada daha önce cinsel ilişki yaşadığı iddia edilen Ekin Su bu konuda ilk kez konuştu.
Ekin Su Cülcüloğlu, kameraların 'her yerde' olduğunu kabul ederek bu yılki Aşk Adası yarışmacılarından hiçbirinin şovda seks yapmadığını açıkladı.