Ne aşk ama! Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu’nun sette düşman çatlatan anlatı kuaförü oldu! Gecenin Ucunda’nın setinde...

Diziseverlerin heyecanla beklediği dizide, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.