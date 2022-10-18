Ne aşk ama! Neslihan Atagül ve eşi Kadir Doğulu'nun sette düşman çatlatan anlatı kuaförü oldu! Gecenin Ucunda'nın setinde...
Sefirin Kızı dizisinde canlandırdığı Nare karakteriyle büyük beğeni toplayan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle yapımdan ayrılmak zorunda kalmıştı. Aylar sonra ekrana eşi Kadir Doğulu ile birlikte başrolünde yer aldığı Gecenin Ucunda dizisinde yer almaya başladı. Yıllar sonra eşi Neslihan Atagül ile başrolü paylaştığı 'Gecenin Ucunda' dizisinde Kadir Doğulu'nun set halleri sosyal medyada gündem oldu.
18.10.2022 12:30 - Son Güncelleme: 18.10.2022 12:30
2013 yılında Fatih Harbiye dizisinde ilk kez başrolü paylaşan Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül çiftinin aşkları da o dizi setinde başlamıştı. Dizinin hayranları ikilinin uyumu oldukça beğenmiş ve birbirlerine çok yakıştırmışlardı.
Neslihan Atagül, eşi Kadir Doğulu ile yer aldığı Fatih Harbiye dizisiyle birlikte ekranların aranan isimleri arasında yer aldı.
Diziseverlerin heyecanla beklediği dizide, Neslihan Atagül Doğulu, Kadir Doğulu, Sarp Levendoğlu ve Zuhal Olcay'ı buluşturan dizi, iş hayatında mutlu olamayıp başkalarını iyileştirmenin peşine düşen Macide'nin kendisini bulmak için çıktığı yolda aşkla sınanıp daha önce hiç tanık olmadığı bir dünyanın içine girmesini konu alıyor.