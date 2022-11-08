Mütevazi bir hayattan şöhret basamaklarına! Yalı Çapkı’nın Seyranı Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Meğer Afra’nın annesi Özcan Deniz’e...

Yalı Çapkını isimli diziyle ekranlarda boy gösteren güzeller güzeli Afra Saraçoğlu bakın nasıl ünlü olmuş! Birçok farklı dizide rol alan güzel oyuncu son olarak Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakteriyle bütün dikkatleri üzerine çekti. Özcan Deniz sayesinde şöhret basamaklarını tırmanan Saraçoğlu annesinin Özcan Deniz'e mesaja atmasıyla oyunculuk kariyerine başlamış! Kendisi henüz çocuk yaştayken anne ve babası boşanan ünlü oyuncunun velayetini annesi Lütfiye Saraçoğlu almıştı. Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. İşte şöhret basamaklarını bir hayli zor tırmanan güzel oyuncunun ünlü olma hikayesi...