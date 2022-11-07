Müge Anlı’nın yepyeni hayatı olacak, Hadise hak ettiği değeri görecek, Özgü Namal değişiyor! KANLI AY tutulmasının burçlara etkileri 2022

NESLİHAN ATAGÜL

Aslan: Gururlu, 20 Ağustos 1992

Kariyerinizi aktifleştirecek olan bu dolunay sizleri oldukça şaşırtacak. Artık kazanmanız gereken bir hakkı ele geçiriyorsunuz. Son iki ay coşkunuzu gücünüzü kaybettiğinizi düşündünüz. İlişkiler konusunda bazı anlamsız ilişkiler kurdunuz ve vaatlere inanmadığınız halde inanmış gibi davrandınız. Sonunda siz haklı çıktınız ama bunları geride bırakıyorsunuz.Çalışma ortamınız da ya da emek verdiğiniz çalışma arkadaşlarınızın ihaneti bu tutulmada pek şaşırtıcı olmayacak. Gerçekten nerede olmak ve gerçekten ne yapmak istediğiniz konusunda kalbinizi dinlemeli ve değişimin gelmesine izin vermelisiniz. Kimseye gereğinden fazla değer vermemeyi bir kere daha öğreniyor ve yola daha güçlü devam ediyorsunuz.