Müge Anlı'nın yepyeni hayatı olacak, Hadise hak ettiği değeri görecek, Özgü Namal değişiyor! KANLI AY tutulmasının burçlara etkileri 2022
Müge Anlı'nın yepyeni hayatı olacak, Hadise hak ettiği değeri görecek, Özgü Namal değişiyor! Kanlı Ay tutulmasının burçlara etkileri merak ediliyor. Kanlı Ay tutulması Boğa burcunda gerçekleşecek. Astrologlara göre, bu tutulma ani aydınlanmalara, gizli bilgilerin açığa çıkmasına ve içsel hayattaki değişikliklere sebebiyet verecek. Hataların fark edilip yanlışların terk edilmesini gerektirecek olan Kanlı Ay tutulmasında ünlüleri neler bekliyor gelin birlikte bakalım...
KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ 2022
Müge Anlı'nın yepyeni hayatı olacak, Hadise hak ettiği değeri görecek, Özgü Namal değişiyor! Ay tutulması yolunuzda sizi engelleyen şeylerin aslında ne kadar kadersel olduğunu gösterecek. Ay tutulmasında sizin düşündüğünüz değil, ruhun bildiği olur. İyi bir ruh olun ve iyi olmaktan vazgeçmeyin.
NESLİHAN ATAGÜL
Aslan: Gururlu, 20 Ağustos 1992
Kariyerinizi aktifleştirecek olan bu dolunay sizleri oldukça şaşırtacak. Artık kazanmanız gereken bir hakkı ele geçiriyorsunuz. Son iki ay coşkunuzu gücünüzü kaybettiğinizi düşündünüz. İlişkiler konusunda bazı anlamsız ilişkiler kurdunuz ve vaatlere inanmadığınız halde inanmış gibi davrandınız. Sonunda siz haklı çıktınız ama bunları geride bırakıyorsunuz.Çalışma ortamınız da ya da emek verdiğiniz çalışma arkadaşlarınızın ihaneti bu tutulmada pek şaşırtıcı olmayacak. Gerçekten nerede olmak ve gerçekten ne yapmak istediğiniz konusunda kalbinizi dinlemeli ve değişimin gelmesine izin vermelisiniz. Kimseye gereğinden fazla değer vermemeyi bir kere daha öğreniyor ve yola daha güçlü devam ediyorsunuz.
BURAK ÖZÇİVİT
Oğlak: İnatçı, 24 Aralık 1984
Hayattan artık gerçekten keyif almak istediğinizi fark ediyorsunuz. Bu ay tutulması, hayattaki zevklerin daha fazlasını görmenizi ve onları gerçekten hayatınıza almanızı sağlayacak. Bu tutulma size özellikle aşk hayatınızda büyük değişimler getirecek. Yalnızlıkla savaş verdiğiniz bu süreçte tuhaf bir yol değişimine çekiliyorsunuz. Yeni bir iş alanı kurmak, şirket oluşturmak gibi fikirler aklınıza gelebilir. Aşk ve sevgi konusunda özlemleriniz güçlenecek. Doğru insana doğru yaklaşıyorsunuz. Sabırlı olun. Fiziksel görünüşünüzdeki değişim ve kişisel bakım rutininizin önemseyin. Geçici bazı seyahatler ya da taşınmalar size iyi gelecek. Bu ay yurtdışı fırsatlarını kaçırmayın. Bu tutulmanın size rahatlamanız ve daha eğlenceli biri olmasına yardımcı olacak sizde buna izin verin.
KIVANÇ TATLITUĞ
Akrep
Ortaklıklar, evlilik, aşk hayatınızda gelişecek hızlı ve heyecanlı durumlara açık olun. Ortaklıklarla ilgili yedinci evinizdeki bu ay tutulmasıyla beklenmedik bir şekilde hayatınıza biri girebilir veya birdenbire çevreniz için sarsıcı kararlar alabilirsiniz. Büyük bir aydınlanma zamanına giriş yapıyorsunuz. Ne kadar duvarlar örmüş olsanız da sizin duvarlarınızı yıkıp gelen büyük ve şaşırtıcı güzelliklere kapınızı açık tutun. Artık bu son tutulma ile son darbeyi vuruyor hayatınızı değiştiriyorsunuz. Sizi aşağıya çeken ve mutsuz eden tüm eski yapıları bozuyor ve ilişkilere dair inançlarınızı yeniden kazanmaya doğru ilerliyorsunuz. Yeni bir şeye yer açın.